Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney w Australii zidentyfikowali nowy podtyp depresji związany z wewnętrznym 24-godzinnym zegarem biologicznym człowieka. Nazwali go depresją okołodobową. Jak podaje ScienceDaily, taki profil wykryto u 2604 spośród ponad 10 tysięcy uczestników badania — niemal u 25% próby osób z ciężką, nawracającą lub uporczywą depresją.

Cechy nowego podtypu

Naukowcy przeanalizowali historie kliniczne i dane genetyczne uczestników ogólnokrajowego Australian Genetics of Depression Study. Osoby z depresją okołodobową częściej zgłaszały sezonowe zmiany objawów, dłuższy sen podczas epizodów depresyjnych oraz wyczerpanie po przebudzeniu, mimo spędzania większej ilości czasu w łóżku.

Dla tej grupy bardziej charakterystyczny był późny chronotyp: uczestnicy częściej preferowali późniejsze zasypianie i późniejsze budzenie się. Depresja częściej zaczynała się u nich w młodszym wieku i miała cięższe objawy, w tym objawy maniakalne oraz wyższy poziom myśli samobójczych. Analiza genetyczna wskazała również na zwiększoną predyspozycję do problemów zapalnych i sercowo-naczyniowych, a także do poważnych zaburzeń neurorozwojowych, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

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Reakcja na leczenie

Według autorów badania osoby z tym podtypem mniej korzystnie reagowały na powszechnie stosowane leki przeciwdepresyjne oddziałujące na serotoninę, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Uczestnicy z depresją okołodobową częściej mieli również działania niepożądane standardowych leków.

Zdaniem badaczy dla takich pacjentów bardziej adekwatne mogą być podejścia ukierunkowane na regulację rytmów dobowych: światłoterapia, melatonina i leki przeciwdepresyjne działające na szlaki melatoninowe. Zaznaczają, że wczesne rozpoznanie tego profilu może pomóc w bardziej precyzyjnym doborze leczenia, szczególnie w przypadku młodych osób. Wyniki opublikowano w British Journal of Psychiatry.

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