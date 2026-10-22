W australijskim Sydney zamknięto dla kąpiących się plaże Coogee i Maroubra po tym, jak u wybrzeża zauważono tuszę wieloryba. Martwego wieloryba znaleziono rano w zatoce Lurline na wschodzie miasta.

Plaże zamknięte do czasu usunięcia tuszy

Rada miejska Randwick poinformowała, że plaże pozostaną zamknięte do odwołania. Ratownicy monitorują sytuację i wraz z lokalnymi służbami oraz władzami organizują usunięcie tuszy, podaje ABC News.

Badaczka wielorybów Vanessa Pirotta odradziła pływanie w tym rejonie, ponieważ tusza może przyciągnąć rekiny. Jej zdaniem jest to prawdopodobnie młody dorosły lub młodociany humbak. Rada miejska wcześniej określiła zwierzę jako cielę.

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Na płetwie zauważono obcy materiał

Na nagraniu z drona wykonanym przez lokalnego operatora prawdopodobnie widać materiał owinięty wokół jednej z płetw wieloryba.

To nie pierwszy przypadek pojawienia się tuszy wieloryba na wybrzeżu Sydney w tym roku. W lipcu na plażę Greenhills w rejonie Sutherland wyrzucona została tusza młodego humbaka; test na ptasią grypę H5N1 dał wówczas wynik negatywny. W kwietniu kilka plaż w Królewskim Parku Narodowym zamknięto na kilka dni po tym, jak na skały w pobliżu plaży Era wyrzucona została tusza, która przyciągnęła rekiny.

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