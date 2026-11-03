W Australii w międzynarodowym syndykacie przestępczym Kazema Hamada, osadzonego w Iraku, rozgorzała wewnętrzna walka o kontrolę nad wykonawcami i nielegalnymi zyskami. Jak informuje ABC News, kluczowy współpracownik Hamada, Ali al-Husseini, według organów ścigania i źródeł w środowisku przestępczym próbuje przejąć wpływy w strukturze.

Hamad został aresztowany w Iraku na początku roku, a w lipcu skazany tam na dożywotnie pozbawienie wolności. Jego kuzyn i jeden z przywódców grupy, Ahmed al-Hamza, również przebywa w areszcie w Katarze. Źródło w federalnych organach ścigania powiedziało ABC, że uwięzienie obu mężczyzn stworzyło próżnię władzy, która nasiliła wewnętrzną rywalizację i przemoc w Australii.

Poszukiwania Alego al-Husseiniego

Policja stanu Wiktoria poszukuje 23-letniego al-Husseiniego pod zarzutem usiłowania zabójstwa Sama Abdulrahima podczas pogrzebu w 2022 roku. Według ABC po domniemanej próbie ataku on i jego domniemany wspólnik uciekli do Iraku. Irackie władze również podobno poszukują al-Husseiniego w związku z innymi domniemanymi przestępstwami.

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Źródła, które wcześniej kontaktowały się z al-Husseinim, przekazały ABC, że stracił on poparcie byłych sojuszników i ukrywa się w Iraku. Jego wpływy wiązane są z kontrolą nad ulicznymi grupami znanymi jako 313s lub Shia Boys. Według redakcji grupy te miały wykonywać zlecenia syndykatu od początku konfliktu o nielegalny rynek tytoniowy w stanie Wiktoria w 2023 roku.

Zabójstwa i podpalenia

Według ABC co najmniej pięć niewyjaśnionych zabójstw wiąże się z nowym etapem przestępczego starcia, które ma bezpośredni lub pośredni związek z Hamadem. W ubiegłym miesiącu w Wollert na oczach rodziny zastrzelono bliskiego współpracownika Hamada, Alego Albadríego. W ubiegłym tygodniu w Reservoir zastrzelono wysokiego rangą współpracownika Hamada, Eliasa Serevetasa. Sprawcy strzelanin w obu sprawach nadal się ukrywają.

ABC podkreśla, że nie twierdzi, iż al-Husseini był zamieszany w te zgony. Po deportacji z Australii Hamad stworzył syndykat znany jako Commission i rozpoczął próbę przejęcia kontroli nad nielegalnym rynkiem tytoniowym. Z tym starciem wiązane są setki podpaleń, przypadki wymuszeń i zabójstwa, które rozpoczęły się w Melbourne i rozprzestrzeniły na inne stany Australii.

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