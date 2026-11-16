W Singapurze 54% gospodarstw domowych, które w 2022 roku przestały otrzymywać krótko- i średnioterminową pomoc finansową w ramach programu ComCare, wróciło do niej w ciągu kolejnych trzech lat. To o 5 punktów procentowych więcej niż wśród osób, które opuściły program w 2021 roku, wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Społecznego i Rodziny tego kraju, o którym informuje Channel NewsAsia.

Program krótko- i średnioterminowej pomocy ComCare zapewnia gospodarstwom domowym tymczasowe wsparcie finansowe na pokrycie podstawowych kosztów życia. Ministerstwo zasugerowało, że wzrost odsetka ponownych wniosków odzwierciedla powrót do tendencji istniejących przed pandemią COVID-19. Podczas pandemii władze bardziej elastycznie przyznawały pomoc rodzinom, które znalazły się w przejściowych trudnościach finansowych.

Najbardziej wrażliwy okres to pierwszy rok

Z danych raportu wynika, że większość gospodarstw domowych, które wróciły do ComCare w ciągu trzech lat, zrobiła to już w pierwszym roku po zakończeniu wypłat. W ciągu dwóch lat do programu wróciło 50% uczestników kohorty z 2022 roku, wobec 46% kohorty z 2021 roku. Odsetek osób, które ponownie złożyły wniosek w ciągu roku, wzrósł z 38% do 43%.

Jednocześnie wskaźnik dla kohorty z 2022 roku nadal pozostaje poniżej poziomu sprzed pandemii: wśród gospodarstw domowych, które opuściły program w 2019 roku, 63% wróciło w ciągu trzech lat.

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Zatrudnienie zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu

Gospodarstwa domowe z bardziej stabilnym zatrudnieniem częściej radziły sobie bez ponownego ubiegania się o pomoc. Wśród tych, które opuściły program w 2022 roku i nie wróciły do niego w ciągu trzech lat, 46% miało w 2023 roku co najmniej jednego członka rodziny ze stabilną pracą. Wśród tych, które wróciły, wskaźnik wyniósł 35%.

W raporcie za stabilne zatrudnienie uznaje się pracę przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w ciągu roku. Mediana liczby przepracowanych miesięcy w ciągu trzech lat po opuszczeniu programu wyniosła 17 w gospodarstwach, które nie wróciły, oraz 11 w tych, które ponownie zwróciły się o wsparcie.

Obowiązki opiekuńcze wobec bliskich i problemy zdrowotne pozostawały barierami w zatrudnieniu. Wśród gospodarstw domowych, które wróciły do programu, 23% miało dziecko będące beneficjentem w wieku poniżej sześciu lat w momencie opuszczenia programu, podczas gdy wśród tych, które nie wróciły, było to 16%. Ponadto 18% głównych wnioskodawców w grupie osób ponownie otrzymujących pomoc uznano za niezdolnych do pracy ze względów zdrowotnych, wobec 13% wśród pozostałych gospodarstw domowych.

Liczba odbiorców zmalała

Mimo wzrostu liczby ponownych wniosków łączna liczba gospodarstw domowych otrzymujących krótko- i średnioterminową pomoc ComCare spadła w 2025 roku do 19 473 z 20 825 rok wcześniej. Jednocześnie kwota wypłat wzrosła z 94 mln do 95,8 mln dolarów singapurskich. Ministerstwo wyjaśniło to podwyższeniem stawek pomocy w 2025 roku.

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