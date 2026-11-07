W Singapurze 62-letni artysta Johnny Lau, twórca Mr Kiasu, jednej z najbardziej znanych lokalnych postaci komiksowych, rozpoczął w sierpniu dwuletni program magisterski z zakresu sztuk wizualnych na University of the Arts Singapore. Otrzymał stypendium singapurskiej Narodowej Rady Sztuki, informuje Channel NewsAsia.

Lau powiedział, że propozycję ponownego zostania studentem otrzymał od przedstawicieli uczelni podczas jednego z wydarzeń. Wcześniej wykładał w tej instytucji, dlatego początkowo przypuszczał, że chcą zaprosić go do pracy dydaktycznej. Artysta rozważał przystąpienie do programu przez pięć miesięcy.

Od architektury do komiksów

Lau samodzielnie nauczył się rysować, a pierwszy komiks stworzył w wieku czterech lat. Mimo zamiaru pracy jako twórca komiksów, za namową rodziców ukończył pięcioletni program architektury na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w USA. Po powrocie do Singapuru i odbyciu służby narodowej przez sześć miesięcy pracował w firmie architektonicznej, gdzie kreślił elementy kompleksu Ngee Ann City, a następnie odszedł z pracy.

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W 1990 roku, gdy Lau miał 25 lat, ukazał się pierwszy tom komiksów Mr Kiasu. Postać w dużych okularach i z wyraźnymi zębami stała się satyrycznym wizerunkiem Singapurczyków, którzy starają się nie utracić przewagi nad innymi. Jej imię pochodzi od słowa w języku hokkien oznaczającego strach przed pozostaniem w tyle za innymi. Pierwszą książkę wznawiano 17 razy, a jej sprzedaż osiągnęła niemal 70 tys. egzemplarzy. Do 1999 roku łączna sprzedaż książek o Mr Kiasu wyniosła około 600 tys. egzemplarzy.

Nowe projekty artystyczne

Na studiach magisterskich Lau początkowo chciał zajmować się rzeźbą, jednak skupił się na badaniu zjawisk społecznych poprzez sztukę. Jego obecny projekt wykorzystuje sitodruk do badania kolejek jako swoistego globalnego języka wizualnego: ludzie mogą stać w kolejce po wodę, podczas wyborów lub po towary.

Artysta przygotowuje się również do 40. rocznicy Mr Kiasu, która przypadnie w 2030 roku. Planuje udostępnić do wykorzystania własność intelektualną postaci, wzorując się na modelu japońskiej maskotki Kumamon: bez tantiem, ale z przestrzeganiem zasad i procedurą zatwierdzania. Lau wyjaśnił, że chce, aby postać mogła istnieć i rozwijać się niezależnie od niego.

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