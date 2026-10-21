W Singapurze matka i ojciec ośmiomiesięcznego chłopca Trevora zostali skazani odpowiednio na 15 lat i trzy miesiące oraz 16 lat więzienia w sprawie przemocy, która doprowadziła do śmierci dziecka. Według Channel NewsAsia, wyroki wobec 23-letniej Chloe Goh Zi Xuan i 27-letniego Neo Jia Mina ogłoszono 21 października 2026 roku.

Zarzuty w sprawie

Goh przyznała się do winy w trzech zarzutach, w tym spowodowania śmierci dziecka, znęcania się nad nim oraz dopuszczenia do takiego znęcania się. Neo przyznał się do winy w czterech zarzutach: dopuszczenia do śmierci dziecka, znęcania się, dopuszczenia do znęcania się ze strony Goh, a także przemocy domowej wobec żony.

Według informacji redakcji przez około siedem miesięcy życia chłopca rodzice zadawali mu ciosy, pozostawiając siniaki. Ojciec mógł uderzać dziecko dłonią i mocno szczypać je w palce, aby sprawdzić jego reakcję. Małżeństwo również często potrząsało synem, próbując powstrzymać jego płacz, a później zaczęło zakrywać mu nos i usta, utrudniając oddychanie. Żadne z rodziców nie interweniowało, gdy drugie znęcało się nad niemowlęciem.

Chłopiec zmarł na początku września 2024 roku po tym, jak matka wielokrotnie utrudniała mu oddychanie, zakrywając mu nos i usta.

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Reakcja rodziny ojca

Matka i starsza siostra Neo powiedziały dziennikarzom po posiedzeniu Sądu Najwyższego, że nie zauważyły oznak przemocy, choć wielokrotnie widziały małżeństwo i dziecko w okresie, w którym, jak później się okazało, trwało znęcanie się. Jak przekazały, nie widziały siniaków na ciele chłopca.

Siostra skazanego powiedziała, że nie może uwierzyć w szczegóły sprawy. Opisała brata jako nieśmiałą osobę, która bała się kłopotów, i zaznaczyła, że ciężko pracował, aby utrzymać rodzinę: miał stałą pracę, dorabiał, dostarczając jedzenie, i pracował w niepełnym wymiarze w weekendy.

Matka Neo również opowiedziała, że podczas wizyt małżeństwa z dzieckiem w jej domu nie zauważyła niepokojących oznak. Przypomniała sobie, że rodzice wyglądali na zmęczonych, ale nie skarżyli się krewnym na nadmierny płacz syna ani trudności w opiece nad nim. Po ogłoszeniu wyroku Neo powiedział bliskim, że chciałby kontynuować naukę w więzieniu.

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