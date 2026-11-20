W Singapurze większa część każdego rocznika żołnierzy służby narodowej będzie musiała przejąć obowiązki dowódcze z powodu zmniejszania się kolejnych pokoleń w wyniku niższej dzietności. Poinformował o tym 20 listopada minister obrony Chan Chun Sing, podaje Channel NewsAsia.

Minister przemawiał podczas parady z okazji ukończenia kursu przez kadetów-specjalistów i ekspertów wojskowych w obozie Pasir Laba. Jak powiedział, liczba żołnierzy, którzy będą szkolić się w Officer Cadet School i Specialist Cadet School, prawdopodobnie nie zmieni się znacząco. Jednocześnie Singapurskie Siły Zbrojne będą potrzebowały proporcjonalnie większej liczby dowódców do działań na coraz bardziej zdecentralizowanym polu walki.

Mniejsze jednostki i technologie

Chan Chun Sing zaznaczył, że działania bojowe stają się bardziej zdecentralizowane: małe jednostki zyskują większe możliwości dzięki lepszej łączności, systemom bezzałogowym, broni precyzyjnej i bardziej zaawansowanym technologiom. Według niego jednostki singapurskiej armii również muszą stawać się mniejsze, lepiej wyposażone w technologie i działać w bardziej zdecentralizowany sposób.

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Singapurskie Siły Zbrojne niedawno zaprezentowały piechotny batalion nowej generacji podczas ćwiczeń Exercise Wallaby w australijskim Queenslandzie. W ramach transformacji każda kompania strzelecka takiego batalionu składa się z pięciu plutonów zamiast tradycyjnych trzech. Każdy pluton ma dwie sekcje po sześciu żołnierzy, a w każdej kompanii przewidziano dwie specjalne sekcje Steel Net do obsługi systemów bezzałogowych, w tym dronów rozpoznawczych i uderzeniowych.

Absolwenci kursu

Podczas parady 958 absolwentów ukończyło 22-tygodniowy kurs szkoleniowy dla specjalistów i ekspertów wojskowych. Wśród nich było 760 przedstawicieli Armii Singapuru, 75 żołnierzy marynarki wojennej, 79 przedstawicieli sił powietrznych oraz 44 słuchaczy Służby Operacji Cyfrowych i Wywiadowczych.

Minister podkreślił również, że dowódcy muszą umieć działać w różnych domenach i współdziałać z innymi rodzajami sił zbrojnych, a także wykorzystywać zdolności spoza wojska w ramach wysiłków całego rządu i całego narodu. Wezwał przyszłych dowódców do stałego dostosowywania taktyki i doktryny oraz szkolenia się przeciwko pozorowanemu przeciwnikowi, który próbuje pokrzyżować ich plany.

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