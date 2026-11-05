Sąd w Singapurze 5 listopada uznał 35-letniego Huanga Bocana za winnego zabójstwa jego 19-letniej siostry Huang Baoying. Zmarła ona 5 maja 2021 roku z powodu ciężkiego niedożywienia z sepsą oraz poważnych obrażeń zadanych tępym narzędziem, podaje Channel NewsAsia.

Długotrwałe znęcanie się

Według materiałów sądowych Bocan, jego dziewczyna Chi Mei Wan oraz Lim Peng Teong znęcali się nad Baoying i ograniczali jej jedzenie. W lutym 2021 roku cała trójka utworzyła grupę w WhatsAppie, na której śledziła i zgłaszała tak zwane „błędy” dziewczyny.

Od lutego do maja 2021 roku Chi i Bocan zamykali Baoying na długi czas w toalecie. Mimo osłabienia i widocznych obrażeń w marcu zmuszano ją do wykonywania ćwiczeń rąk i przysiadów. Dzień przed śmiercią nie zdołała wykonać przysiadów i została ukarana za kłamstwo, że wykonała ćwiczenie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Utrata wagi i śledztwo

Rankiem 5 maja 2021 roku Bocan wezwał pomoc medyczną po tym, jak jego siostrę znaleziono nieprzytomną. Ratownicy medyczni stwierdzili jej zgon po kilku minutach, a po odkryciu obrażeń powiadomili policję.

Sekcja zwłok wykazała, że na ciele Baoying znajdowały się liczne siniaki, a na jej prawej nodze duży przewlekły zakażony ropień. W chwili śmierci ważyła 27,6 kg, podczas gdy przed przeprowadzką do mieszkania Lima ważyła 48,8 kg. Według CNA straciła 43% masy ciała.

Prokuratura oświadczyła, że śmierć Baoying została wspólnie spowodowana działaniami Bocana, Lima i Chi. Lim został w maju skazany na 14 lat i 11 miesięcy więzienia, natomiast sprawa Chi jest nadal rozpatrywana przez sąd. Bocanowi za zabójstwo może grozić kara śmierci albo dożywotnie więzienie i kara chłosty.

Czytaj nas na