W Singapurze 52-letni obywatel Wielkiej Brytanii Hugh Lattley usłyszał po jednym zarzucie wujeryzmu i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Według Channel NewsAsia, mężczyzna został zatrzymany do śledztwa po przylocie samolotu na lotnisko Changi.

Ukryta kamera na pokładzie

Według policji Lattley ukrył kamerę w jednej z toalet samolotu Scoot, wykonującego lot TR821 z Osaki do Singapuru. Zgodnie z aktem oskarżenia, około godziny 17:10 7 października miał on zdalnie uruchomić nagrywanie na kamerze za pomocą aplikacji w telefonie, zamierzając obserwować pasażerów podczas prywatnych czynności.

Później członkini personelu pokładowego skorzystała z toalety, odkryła ukrytą kamerę, zabrała ją i natychmiast poinformowała kolegę. Według policji Lattley miał później próbować odzyskać kamerę, ale stwierdził, że już jej nie ma.

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Drugi zarzut

Policja oświadczyła, że mężczyzna miał usunąć ze smartfona aplikację do sterowania kamerą oraz wszystkie powiązane zdjęcia, aby uniknąć wykrycia. Działania te stały się podstawą drugiego zarzutu — utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Telefon i kamera Lattleya zostały zabezpieczone.

5 listopada poinformował sąd, że zamierza przyznać się do winy. Ustalono wobec niego kaucję w wysokości 10 tys. dolarów singapurskich, a konferencję przedprocesową wyznaczono na 17 listopada. W przypadku skazania za wujeryzm mężczyźnie może grozić do dwóch lat więzienia, grzywna, kara chłosty kijem lub połączenie tych kar. Za utrudnianie wymiaru sprawiedliwości grozi do siedmiu lat więzienia, grzywna lub obie kary.

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