W Singapurze w październiku ofiary oszustów podszywających się pod pracowników operatora telekomunikacyjnego Simba oraz urzędników państwowych straciły co najmniej 1,3 mln S$, czyli około 1 mln US$. W tym miesiącu policja zarejestrowała co najmniej 59 takich przypadków, informuje Channel NewsAsia.

Jak działał schemat

Do poszkodowanych dzwonili ludzie podający się za pracowników Simba. Twierdzili, że poszkodowani rzekomo kupili iPhone’a albo wykupili taryfy komórkowe bądź pakiety usług. Gdy rozmówcy zaprzeczali takim zakupom, połączenie przekierowywano do innego uczestnika schematu, który przedstawiał się jako pracownik obsługi klienta Simba.

Ten rozmówca twierdził, że dane osobowe ofiary rzekomo wykorzystano do zakupu, dlatego konieczne było dodatkowe dochodzenie. Następnie połączenia przekierowywano do osób podszywających się pod policjantów lub pracowników Urzędu Monetarnego Singapuru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przekazywanie pieniędzy i kosztowności

Ofiarom nakazywano przelać środki na rachunki bankowe albo wypłacić pieniądze i fizycznie przekazać je lub kosztowności, w tym biżuterię czy drogie zegarki, osobom podszywającym się pod urzędników. W jednym przypadku poszkodowany przelał łącznie 285 tys. S$ na nieznane rachunki bankowe.

Policja przypomniała, że urzędnicy państwowi nie żądają przelewania ani przekazywania pieniędzy i kosztowności, a także nie przekierowują połączeń do policji ani innych organów państwowych. Obywatelom, którzy podejrzewają, że padli ofiarą oszustwa, zalecono niezwłoczny kontakt z bankiem w celu zgłoszenia i zablokowania oszukańczych transakcji, a także złożenie zawiadomienia na policji.

Czytaj nas na