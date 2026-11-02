W Singapurze 27-letni Chua Jing Yuan przyznał się do usiłowania popełnienia zawinionego zabójstwa skutkującego obrażeniami ciała po ataku na nieznajomą 31-letnią kobietę w centrum handlowym Kallang Wave Mall w lipcu 2025 roku. Jak informuje Channel NewsAsia, do ataku doszło, gdy kobieta, która odpoczywała w barze ze swoim chłopakiem i znajomą osobą, szła do toalety.

Atak w centrum handlowym

Według sądu około godziny 1:20 14 lipca Chua zauważył kobietę i poprosił ją, by zaczekała. Gdy się zatrzymała, wyjął z plecaka nóż kuchenny i ugodził ją w klatkę piersiową. Poszkodowana wróciła do swoich towarzyszy, którzy rozpoczęli poszukiwania napastnika.

Chua próbował opuścić centrum handlowe, ale upadł wkrótce po wyjściu. Towarzysze poszkodowanej dogonili go i obezwładnili do przyjazdu policji; pomocy udzielili także przechodnie. Chłopak kobiety znalazł w plecaku mężczyzny młotek i odrzucił go na bok.

Kobieta przeszła operację z powodu rany klatki piersiowej i rany szarpanej szyi. Następnego dnia została wypisana ze szpitala. Podczas badania w sierpniu 2025 roku nie stwierdzono u niej znacznej niepełnosprawności. Koszty leczenia poszkodowanej przekroczyły 2 510 dolarów singapurskich, z czego 1 590 dolarów singapurskich pokryło ubezpieczenie.

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Wnioski lekarza

Sąd usłyszał, że Chua wcześniej leczył się z powodu uogólnionego zaburzenia lękowego z objawami obsesyjno-kompulsyjnymi, jednak po marcu 2023 roku przestał zgłaszać się na wyznaczone wizyty. Jego stan psychiczny później się pogorszył i zgłaszał, że słyszał głos nakazujący mu zabić inną osobę, a następnie odebrać sobie życie.

Dr Kenneth Gerard Koh Woon Woo z Instytutu Zdrowia Psychicznego ustalił, że Chua cierpiał na duże zaburzenie depresyjne z objawami psychotycznymi. Według lekarza stan ten istotnie wpłynął na czyn, ponieważ poważnie zaburzył zdolność mężczyzny do oceny własnych decyzji. Sąd usłyszał również, że w chwili przestępstwa Chua nie był niepoczytalny i mógł stanąć przed sądem.

Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia, grzywna, kara chłosty albo połączenie tych kar.

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