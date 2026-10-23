W Singapurze 44-letni Koh Gek Kuan został skazany na 80 dni więzienia za to, że dwukrotnie popchnął siedmioletniego chłopca na krytym placu zabaw w centrum handlowym. Mężczyzna przyznał się do zarzutu wyrządzenia krzywdy dziecku w wieku poniżej 14 lat. Sąd uwzględnił przy wymierzaniu kary jeszcze jeden podobny zarzut.

Jak podaje Channel NewsAsia, do incydentu doszło 18 sierpnia 2023 roku. Koh przebywał na placu zabaw ze swoją czteroletnią córką. Około godziny 19:22 dziewczynka pobiegła za chłopcem, trzymając w rękach jakiś przedmiot, po czym chłopiec uderzył ją w twarz.

Dwa popchnięcia na placu zabaw

Widząc to, Koh podbiegł do chłopca i popchnął go, przez co dziecko upadło twarzą do podłogi, a zabawki wypadły mu z rąk. Gdy chłopiec usiadł po upadku, mężczyzna ponownie podszedł do niego i z użyciem siły go popchnął. Dziecko upadło, uderzając głową i lewym ramieniem o podłogę.

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Świadkami incydentu byli odwiedzający oraz pracownicy placu zabaw. Sądowi przedstawiono również zmontowane nagranie z kamer monitoringu. Koh przeklinał na chłopca i agresywnie zachowywał się wobec personelu oraz odwiedzających, którzy podeszli po incydencie. Początkowo zaprzeczał tym okolicznościom, ale sąd ustalił, że przeklinanie i agresywne zachowanie miały miejsce.

Badanie w szpitalu

Rodzice chłopca zabrali go do szpitala. Podczas badania medycy stwierdzili siniaki na głowie i kolanie oraz zaczerwienienie na prawym policzku. Nazwisk dziecka i placu zabaw nie wolno publikować na mocy decyzji sądu.

Adwokat Koha oświadczył, że jego klient żałuje swojej nieproporcjonalnej reakcji. Według obrony chłopiec wcześniej zabrał córce Koha zabawkowy autobus, uderzył ją w głowę, a następnie w twarz. Obrońca przekazał również, że Koh cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, zaznaczył jednak, że stan ten nie miał związku przyczynowego z incydentem.

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