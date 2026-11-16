W Singapurze 41-letni Shawn Loo Zhi Jian został skazany na dwa lata i pięć miesięcy więzienia za pozwolenie prawnikowi M Ravi na zażywanie metamfetaminy w swoim mieszkaniu. Jak podaje Channel NewsAsia, wyrok ogłoszono 16 listopada 2026 roku.

Loo przyznał się do winy w trzech zarzutach: pozwolenia na używanie jego mieszkania do zażywania narkotyków, utrudniania wymiaru sprawiedliwości oraz zażywania narkotyków. Sąd uwzględnił przy wymierzaniu kary jeszcze dwa zarzuty.

Przyznanie się do winy

Według publikacji Loo pozwolił Raviemu przyjść do jego mieszkania w bloku 5A przy Upper Boon Keng Road. Tam wspólnie zażywali narkotyki 24 grudnia 2025 roku.

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Hospitalizacja Raviego

Po zażyciu narkotyków Ravi stracił przytomność w toalecie. Wcześniej informowano, że Loo wezwał pomoc. Po zatrzymaniu w próbce moczu Loo wykryto metamfetaminę.

Przyznał również, że pozbył się substancji narkotycznej, spuszczając ją w toalecie. Ravi został nieprzytomny przewieziony do szpitala, gdzie później stwierdzono jego zgon. Prawnik miał 56 lat.

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