W Singapurze czterech mężczyzn w wieku od 27 do 39 lat ma 10 listopada usłyszeć zarzuty w sprawie próby wyłudzenia ponad 6 mln dolarów singapurskich kredytów hipotecznych. Według Channel NewsAsia policja uważa, że kredyty próbowano uzyskać pod zastaw nieruchomości mieszkalnej bez wiedzy jej właściciela.

Zastaw bez wiedzy właściciela

Według policji czterej mężczyźni działali wspólnie z jeszcze jednym domniemanym wspólnikiem. Mieli rzekomo próbować uzyskać kredyty hipoteczne w dwóch firmach kredytowych, wykorzystując dom poszkodowanego jako zabezpieczenie.

Sprawa wyszła na jaw 3 kwietnia, gdy właściciel nieruchomości dowiedział się, że wobec jego mienia złożono caveat — zastrzeżenie w związku z wnioskiem kredytowym, na który nie wyraził zgody. Wstępne śledztwo, jak podała policja, wykazało wykorzystanie sfałszowanych dokumentów do składania wniosków o kredyty hipoteczne.

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Domniemane role i zarzuty

Śledczy uważają, że 39-letni mężczyzna podszywał się pod właściciela domu i używał sfałszowanych dokumentów tożsamości, aby uzyskać kredyty. Ma usłyszeć sześć zarzutów: dwa dotyczące podżegania do oszustwa, jeden dotyczący posiadania sfałszowanego dokumentu tożsamości oraz trzy dotyczące używania sfałszowanych zapisów elektronicznych jako autentycznych. Według policji podpisywał również dokumenty kredytowe i odbierał w kancelariach prawnych dokumenty związane z nieruchomością.

27-letni mężczyzna jest podejrzewany o dwukrotne wywabienie właściciela z domu pod fałszywymi pretekstami; ma usłyszeć dwa zarzuty podżegania do oszustwa. 29-letni mężczyzna miał zapewnić rzeczoznawcom dostęp do domu podczas nieobecności właściciela i ma stanąć przed jednym takim zarzutem. Kolejnego, 36-letniego mężczyznę, planuje się oskarżyć o pomoc w bezprawnym uzyskaniu dokumentu tożsamości.

Funkcjonariusze jednostki policji w Bedok zatrzymali czterech mężczyzn podczas operacji 14 i 15 kwietnia. Organy ścigania zabezpieczyły sfałszowany dokument tożsamości oraz telefony komórkowe. Poszukiwania kolejnego domniemanego wspólnika trwają.

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