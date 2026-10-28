W Singapurze wszystkie przedszkola Ministerstwa Edukacji będą stopniowo przechodzić na program całodniowy w latach 2028–2030. Połączy on naukę, zabawę i opiekę nad dziećmi w ramach jednego programu realizowanego przez ministerstwo, informuje Channel NewsAsia.

Rodzice, którzy nie potrzebują opieki przez cały dzień, będą mogli wybrać program półdniowy. Obecnie 56 przedszkoli Ministerstwa Edukacji oferuje czterogodzinne programy dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat. Spośród około 9 tys. wychowanków tych placówek około 65% uczęszcza także do Kindergarten Care — usługi opieki świadczonej przez zewnętrznego dostawcę wyznaczonego przez ministerstwo.

Etap pilotażowy w 2027 roku

Przed powszechnym wdrożeniem model całodniowy zostanie przetestowany w 2027 roku w dwóch przedszkolach — MK@Rivervale i MK@West View. Doświadczenia z projektu pilotażowego zostaną wykorzystane przy dalszym wdrażaniu programu. Ministerstwo będzie informować podczas corocznej marcowej rejestracji do przedszkoli, które dokładnie placówki przejdą na nowy model w następnym roku.

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Resort oświadczył, że zintegrowany format ma zapewnić większą ciągłość nauki, dłuższą interakcję dzieci z pracownikami przedszkoli oraz dodatkowe możliwości rozwoju. Starszy sekretarz parlamentarny ds. edukacji Syed Harun Alhabsyi zaznaczył, że ministerstwo dąży do ściślejszego połączenia nauki, zabawy i opieki nad dziećmi.

Godziny pracy i koszt

Przedszkola będą działać w dni powszednie od 07:00 do 19:00, również podczas ferii szkolnych. W programie półdniowym przewidziano zajęcia od 07:00 do 12:30. Placówki nie będą działać w święta państwowe, w dni wolne od zajęć szkolnych wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji, w tym w Dzień Nauczyciela i Dzień Dziecka, a także w dni zamknięcia ośrodków.

Program obejmuje zabawy wybierane przez dzieci, zajęcia w języku ojczystym oraz swobodną zabawę na świeżym powietrzu z obręczami, deskami i oponami. Podczas ferii zaplanowano praktyczne zajęcia z zakresu STEM, sztuki dramatycznej i sztuk wizualnych. Dla dwóch przedszkoli pilotażowych pełny program w 2027 roku będzie kosztować 665 dolarów singapurskich miesięcznie przed dotacjami, a program półdniowy — 310 dolarów singapurskich.

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