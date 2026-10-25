W Singapurze rano 25 października jakość powietrza pozostawała na niezdrowym poziomie: o godz. 8:00 24-godzinny Indeks Standardów Zanieczyszczeń Powietrza (PSI) wynosił od 103 do 138 w różnych regionach kraju. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Wskaźniki PM2.5

Jednocześnie godzinowe stężenia drobnych cząstek PM2.5 we wszystkich pięciu regionach Singapuru znajdowały się w normalnym zakresie — od 43 do 55. Dzień wcześniej singapurska Narodowa Agencja Środowiska (NEA) prognozowała, że 24-godzinny PSI w niedzielę będzie wynosił od 80 do 130, czyli od poziomu dobrego lub umiarkowanego do niezdrowego.

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Prognoza i zalecenia

Według oceny NEA wiatr z południowego zachodu lub zachodu mógł ograniczyć napływ dymnej mgły do Singapuru. Oczekiwane opady nad krajem i przyległymi obszarami również mogły poprawić sytuację. Zgodnie z prognozą agencji taki kierunek wiatru miał utrzymać się w poniedziałek i wtorek.

NEA zaleciła planowanie aktywności na świeżym powietrzu z uwzględnieniem 24-godzinnej prognozy PSI oraz sprawdzanie aktualnych godzinowych wartości PM2.5 bezpośrednio przed wyjściem na zewnątrz. Zdrowym osobom zalecano w niedzielę ograniczenie długotrwałego lub intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz. Dzieciom, osobom starszym i kobietom w ciąży radzono minimalizowanie takich aktywności, a osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc — unikanie długotrwałego lub intensywnego wysiłku na zewnątrz.

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