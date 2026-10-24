W Singapurze rano 24 października jakość powietrza pogorszyła się do niezdrowego poziomu we wszystkich pięciu regionach. Według stanu na godz. 06:00 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI wynosił od 112 do 139, a najwyższy odczyt odnotowano w zachodnim Singapurze, poinformował Channel NewsAsia.

Podwyższony poziom drobnego pyłu zawieszonego

Godzinowe stężenie cząstek PM2,5 było również podwyższone w całym Singapurze: od 72 na wschodzie do 115 na zachodzie. Singapurska Narodowa Agencja Środowiska prognozowała, że przez całą sobotę PSI pozostanie w przedziale od 90 do 140, czyli od poziomu umiarkowanego do niezdrowego.

Jakość powietrza zaczęła stopniowo pogarszać się już w piątek, gdy wskaźniki w regionach zachodnim i centralnym jako pierwsze weszły w niezdrowy zakres. Agencja poinformowała, że mgła dymna z Sumatry przemieszczała się w kierunku Singapuru; wykryto ją także nad Kalimantanem. Do pogorszenia sytuacji przyczyniły się przedłużające się suche warunki w Singapurze.

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Prognoza i zalecenia dla mieszkańców

Na sobotę prognozowano deszcze w Singapurze i przyległych rejonach, jednak z powodu wiatrów południowo-południowo-wschodnich lub południowo-południowo-zachodnich mgła dymna z Sumatry mogła nadal napływać do kraju. Od niedzieli sytuacja może się poprawić wskutek zmiany kierunku wiatru na południowo-zachodni lub zachodni, co potencjalnie ograniczy przenoszenie dymu.

Zgodnie z regionalną oceną pogody i mgły dymnej opublikowaną w piątek, w południowej części Sumatry i na Kalimantanie wykryto pojedyncze gorące punkty, natomiast nad Singapurem i częściami sąsiednich terytoriów obserwowano umiarkowaną lub gęstą transgraniczną mgłę dymną. Agencja zaleciła mieszkańcom uwzględnianie prognozy PSI przy planowaniu aktywności na świeżym powietrzu oraz sprawdzanie aktualnych godzinowych stężeń PM2,5. Dzieciom, osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc zalecano unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz.

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