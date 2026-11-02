W Singapurze rankiem 2 listopada 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI wynosił od 64 do 84, co odpowiada zakresowi od dobrego do umiarkowanego poziomu. Godzinowe wskaźniki stężenia drobnego pyłu PM2.5 we wszystkich pięciu regionach kraju pozostawały w normie.

Wskaźniki jakości powietrza

Według stanu na 08:00 godzinowe wartości PM2.5 wahały się od 26 do 44, a wartości PSI — od 64 do 84. Jakość powietrza utrzymuje się w zakresie od dobrej do umiarkowanej od godziny 23:00 25 października, po wcześniejszym okresie zadymienia, informuje Channel NewsAsia.

Singapurska Narodowa Agencja Środowiska (NEA) podała, że 1 listopada deszcze wystąpiły w północnej, zachodniej i wschodniej części kraju. Jednocześnie w Kalimantanie obserwowano lokalne umiarkowane i gęste smugi dymu.

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Prognoza i zalecenia

NEA prognozowała na 2 listopada umiarkowany poziom 24-godzinnego PSI — od 51 do 80. Agencja oczekiwała, że opady nad Sumatrą, Kalimantanem, Singapurem i przyległymi obszarami ograniczą zadymienie. Według prognozy NEA deszcze miały utrzymać ten efekt również we wtorek i środę, gdy przeważać będzie wiatr wschodni lub południowo-wschodni.

Mieszkańcom zaleca się kierowanie 24-godzinną prognozą PSI przy planowaniu aktywności na zewnątrz, a w przypadku bieżących zajęć sprawdzanie godzinowych wartości PM2.5. Jeśli godzinowe stężenie PM2.5 jest podwyższone, zdrowym osobom zaleca się ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu w ciągu następnej godziny. Dzieciom, osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc zaleca się w tym czasie unikanie takiego wysiłku.

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