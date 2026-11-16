W Singapurze były kierownik projektów Ng Yin Hong został skazany na osiem miesięcy i dwa tygodnie więzienia za przyjęcie łapówki w wysokości 50 tys. dolarów singapurskich od wykonawcy. 56-latek przyznał się do przestępstwa korupcyjnego, a sąd uwzględnił przy wymiarze kary jeszcze jeden zarzut.

Jak podaje Channel NewsAsia, Ng pracował w firmie EM Services od 1994 do 2024 roku. Od 2001 roku był kierownikiem projektów odpowiedzialnym za Radę West Coast, a firma między innymi prowadziła przetargi dla lokalnych rad.

Przetarg na naprawę dachów

Pod koniec września 2022 roku Rada West Coast ogłosiła przetarg na naprawę dachów 41 bloków mieszkalnych w rejonach Teban Gardens, Pandan Gardens, West Coast Drive i Jurong West. Ng był osobą kontaktową dla potencjalnych oferentów.

Firma Atlas Maintenance złożyła ofertę na 3,3 mln dolarów singapurskich i była oferentem z najniższą ceną. Ng zarekomendował przyznanie kontraktu tej firmie, a rada zatwierdziła rekomendację. Formalną umowę podpisano w marcu 2023 roku, a prace zakończono w lipcu 2024 roku. Ostateczny koszt projektu wyniósł około 3,3 mln dolarów singapurskich.

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Przekazanie pieniędzy i śledztwo

Po otrzymaniu kontraktu przez Atlas Maintenance jej dyrektor Raymond Ng Chun Mong przekazał Ng Yin Hongowi zapieczętowaną brązową kopertę. Według dokumentów sądowych znajdowały się w niej banknoty o nominale 100 dolarów singapurskich o łącznej wartości 50 tys. dolarów.

Ng Yin Hong wydał 12,5 tys. dolarów singapurskich na potrzeby osobiste i rodzinne. Pozostałe pieniądze przechowywał, w tym 3 tys. dolarów singapurskich w niebieskim etui w szufladzie obok łóżka, a 34,5 tys. dolarów w kopercie.

W kwietniu 2023 roku singapurskie Biuro Śledcze ds. Praktyk Korupcyjnych aresztowało Nga. Pokazał śledczym pieniądze i zwrócił całą kwotę, w tym wydane środki. Sąd uwzględnił także jego wczesne przyznanie się do winy, jednocześnie wskazując, że skazany działał z pobudek korzyści osobistej. Sprawy dyrektora Atlas Maintenance oraz samej spółki, którym również postawiono zarzuty w związku z łapówką, są nadal rozpatrywane.

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