W Singapurze blisko 240 migrantów zarobkowych nie otrzymywało wynagrodzenia przez nawet dwa miesiące. Pracownicy zetknęli się ze zgłaszanymi problemami z wypłatą wynagrodzeń w firmach Process Maintenance Solutions oraz Jurong Technical & Construction, informuje Channel NewsAsia.

Pomoc dla pracowników

Zastępca sekretarza generalnego singapurskiego Narodowego Kongresu Związków Zawodowych Desmond Choo oświadczył, że 19 i 20 października przedstawiciele Centrum dla Pracowników Migracyjnych oraz grupy Assurance, Care and Engagement przy Ministerstwie Zasobów Ludzkich spotkali się z 230 pracownikami, aby ustalić ich potrzeby.

Jak powiedział, Centrum dla Pracowników Migracyjnych i ministerstwo wspólnie udzielają pomocy, w tym zapewniają codzienne posiłki blisko 90 osobom. Pracownikom oferowana jest także pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy, składaniu roszczeń o wypłatę wynagrodzenia, w tym za pracę w nadgodzinach, oraz wsparcie finansowe w razie potrzeby.

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Konsekwencje niewypłacenia wynagrodzeń

Choo zauważył, że niemal wszyscy poszkodowani pracownicy są jedynymi żywicielami swoich rodzin, a niewypłacenie wynagrodzeń dotknęło również ich bliskich w domu. „Nadszedł dzień wypłaty, ale wynagrodzenia nie było. Potem minął kolejny dzień wypłaty” — napisał w mediach społecznościowych.

Przedstawiciel związku zawodowego wezwał osoby, które znają migrantów zarobkowych mających problemy z płatnościami, aby doradziły im kontakt z całodobową infolinią Centrum dla Pracowników Migracyjnych. Channel NewsAsia zwróciło się do Ministerstwa Zasobów Ludzkich o dodatkowe informacje.

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