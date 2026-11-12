W Singapurze osoba nieuprawniona mogła uzyskać dostęp do danych osobowych nawet 4064 pracowników państwowych placówek medycznych i dostawców usług opieki społecznej. Incydent wykryto w systemie informatycznym Advance Care Planning, z którego korzysta Agencja Zintegrowanej Opieki (AIC).

Jak informuje Channel NewsAsia, incydent wykryto 10 listopada. Osoba nieuprawniona mogła potencjalnie uzyskać dostęp do imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail oraz numerów NRIC.

Brak oznak wycieku danych pacjentów

AIC oświadczyła, że obecnie nie ma oznak naruszenia dokumentacji medycznej ani danych pacjentów. Według agencji inne jej systemy również nie zostały dotknięte.

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System Advance Care Planning jest przeznaczony dla specjalistów, którzy pomagają ludziom dokumentować ich życzenia dotyczące przyszłej opieki. Po wykryciu incydentu został on tymczasowo wyłączony, a specjalistom zalecono korzystanie z papierowych formularzy.

Śledztwo trwa

AIC złożyła zawiadomienie na policji 10 listopada i poinformowała o incydencie Agencję Cyberbezpieczeństwa Singapuru. Działanie systemu przywrócono 12 listopada.

Agencja zamierza kontynuować dochodzenie, sprawdzić swoje systemy i wspólnie z Agencją Cyberbezpieczeństwa wzmocnić ochronę cybernetyczną. Wszystkie osoby potencjalnie dotknięte incydentem mają zostać powiadomione w ciągu trzech dni. Zalecono im ostrożność wobec podejrzanych e-maili, wiadomości i połączeń oraz nieprzekazywanie danych osobowych, haseł ani jednorazowych kodów niezweryfikowanym osobom.

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