W Singapurze szpital Tan Tock Seng odnotował w ciągu ostatnich dwóch lat 50-procentowy wzrost liczby skierowań do swojej kliniki leczenia otyłości. Ze względu na większy popyt placówka medyczna rozszerzyła usługi i podwoiła liczbę lekarzy, pielęgniarek oraz farmaceutów pracujących z pacjentami.

Jak informuje Channel NewsAsia, medycy wiążą wzrost liczby zgłoszeń z lepszą świadomością, że otyłość jest złożonym stanem medycznym, a nie wyłącznie skutkiem diety i aktywności fizycznej. Około siedmiu na dziesięciu pacjentów kliniki Tan Tock Seng przed zwróceniem się o pomoc medyczną próbowało już schudnąć za pomocą diet i ćwiczeń.

Czynniki wpływające na wagę

Lee Ying Shan, starsza konsultantka w oddziale endokrynologii szpitala, zaznaczyła, że na przyrost masy ciała oraz wyniki prób odchudzania mogą wpływać genetyka, procesy biologiczne, zmiany hormonalne i czynniki środowiskowe. Wśród czynników współczesnego stylu życia wymieniła nieregularny tryb odżywiania, późne posiłki i stres.

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Popyt rośnie również w sektorze prywatnym. Klinika telemedyczna Trimly, specjalizująca się w medycznie nadzorowanej kontroli masy ciała i działająca od końca 2025 roku, od początku roku odnotowała 30-procentowy wzrost liczby pacjentów. Jej kierownictwo planuje do lutego przyszłego roku rozszerzyć biuro i zwiększyć zatrudnienie.

Rozpowszechnienie otyłości

Według danych singapurskiego Ministerstwa Zdrowia odsetek osób z otyłością w kraju wzrósł z 10,5% w latach 2019–2020 do 12,7% w 2024 roku. Kolejne 22,3% populacji należy do kategorii wysokiego ryzyka według wskaźnika masy ciała, a 43,6% ma otyłość brzuszną — obwód talii powyżej 90 cm u mężczyzn i powyżej 80 cm u kobiet.

NHG Health prowadzi również programy społeczne Fitter Life i Lighter Life, służące kontroli masy ciała i zapobieganiu powikłaniom. Liczba uczestników tych programów podwoiła się w ciągu dwóch lat. Lee podkreśliła, że leczenie otyłości ma na celu nie tylko redukcję masy ciała, lecz także poprawę zdrowia i zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu 2, podwyższonego ciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu, metabolicznych chorób wątroby oraz obturacyjnego bezdechu sennego.

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