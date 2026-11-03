W Singapurze 38-letni obywatel Niemiec Philipp Bonkatz jest sądzony w związku z trzema zarzutami dotyczącymi rzekomego ataku na swoją ówczesną partnerkę w marcu 2024 roku. Jak poinformował Channel NewsAsia, zdecydował się on kwestionować zarzuty. Według strony oskarżenia kobieta po incydencie trafiła do szpitala ze złamanym palcem.

Okoliczności sprawy

Z materiałów sądowych wynika, że do incydentu miało dojść około godziny 03:00 2 marca 2024 roku w mieszkaniu w kompleksie The Shore Residences w dzielnicy Marine Parade. Para mieszkała wtedy razem.

Bonkatzowi postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezprawnego pozbawienia wolności oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jako pierwsza przed sądem zeznawała zgłaszająca w sprawie.

Powiedziała, że kłótnia zaczęła się po tym, jak Bonkatz miał rzucić w nią kartką papieru, a ona odrzuciła ją z powrotem. Według jej relacji popchnął ją, przez co upadła. Oświadczyła również, że gdy w odpowiedzi popchnęła go w okolice tułowia, mężczyzna chwycił ją za włosy i uniósł nad podłogę.

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Zeznania zgłaszającej

Zgłaszająca powiedziała, że podczas szarpaniny Bonkatz ugryzł ją w mały palec. Później trafiła do szpitala ze złamanym palcem. Poinformowała także, że wcześniej zgłaszała na policję inne rzekome przypadki przemocy w związku.

Sąd nie przeszedł jeszcze do epizodów, w których Bonkatz jest oskarżony o rzekome przetrzymywanie kobiety na balkonie, a także o uniesienie jej, chwytając za krocze i szczękę, po czym rzucenie jej na podłogę. Po ponad godzinie zeznań rozprawę odroczono do następnego dnia.

W przypadku uznania za winnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Bonkatzowi może grozić do 10 lat więzienia, grzywna lub kara cielesna. Za bezprawne pozbawienie wolności grozi do trzech lat więzienia, grzywna lub obie kary. Za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu możliwe są do trzech lat więzienia, grzywna do 5 tys. dolarów singapurskich lub obie kary.

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