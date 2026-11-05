W Singapurze 27-letni Marcus Ang Yi Shen został skazany na dwa lata więzienia i grzywnę w wysokości 15 tys. dolarów singapurskich za schemat, w którym mężczyzn z platform randkowych zwabiano na ustawiane gry w madżonga. Przyznał się do ośmiu zarzutów, w tym spisku w celu oszustwa, zastraszania przestępczego oraz wykroczeń związanych z hazardem, informuje Channel NewsAsia.

Fałszywe profile i podstawieni gracze

Według redakcji około kwietnia 2024 roku Ang utworzył na OkCupid i Tinderze profile fikcyjnych kobiet, dodając do nich nazwy użytkowników w Telegramie. Korespondował z potencjalnymi ofiarami, podszywając się pod te kobiety, i zapraszał je do gry w madżonga.

Gdy spotkanie zostało uzgodnione, wspólniczka Anga miała podszyć się pod kobietę z profilu i poprowadzić grę. Przy stole z ofiarą siedziało troje wspólników, a każdy miał wyznaczoną rolę. Niektórzy udawali przyjaciół lub krewnych, a inni — osoby nieznające się nawzajem.

Jeden z rezerwowych graczy obserwował sposób gry ofiary i przekazywał informacje pozostałym uczestnikom. Wspólnicy mieli także uniemożliwiać ofierze ułożenie wygrywającej kombinacji, układać kombinacje dla siebie lub odrzucać kamienie potrzebne innym członkom grupy. Według Anga schemat pozwalał wspólnikom wygrywać w 99% przypadków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co najmniej 28 poszkodowanych

Ang utworzył w WhatsAppie grupę o nazwie Sales appointment updates, aby koordynować wspólników, i szkolił ich w zakresie przydzielonych ról. Wygrane były zbierane i przekazywane jemu, po czym wypłacał uczestnikom od 300 do 500 dolarów singapurskich za każdą grę.

W 2024 roku odnotowano co najmniej 28 poszkodowanych w 28 grach. Ang został wyznaczony jako gracz w 18 grach, z których 12 odbyło się z jego udziałem. Według jego szacunków grupa zarobiła około 100 tys. dolarów singapurskich.

Jednemu z poszkodowanych po przegranej 1 czerwca 2024 roku powiedziano, że musi zapłacić 26 tys. dolarów singapurskich, jednak odmówił. Innego mężczyznę również zmuszano do oddania takiej kwoty; Ang groził, że przyjdzie do jego miejsca pracy i zgłosi policji rzekomy gwałt na wspólniczce. Poszkodowany później zwrócił się na policję.

Ang został aresztowany w czerwcu 2024 roku. Po zwolnieniu za kaucją ponownie popełnił wykroczenie, a po ponownym przyznaniu mu kaucji — zrobił to jeszcze raz. Sprawy innych uczestników schematu są nadal rozpatrywane. Jedna ze wspólniczek, Olivia Chin Hui Zhen, została w ubiegłym miesiącu skazana na osiem miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 3 tys. dolarów singapurskich.

Czytaj nas na