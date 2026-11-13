Singapurska Komisja Ochrony Danych Osobowych (PDPC) oświadczyła, że nie stwierdziła wyraźnego związku między kilkoma niedawnymi wyciekami danych. Wstępne wyniki kontroli wskazują, że poważne incydenty zgłoszone w ubiegłym tygodniu mogły być skutkiem oportunistycznych ataków wykorzystujących powszechne luki w systemach IT, informuje Channel NewsAsia.

Nie dostrzega się oznak skoordynowanej kampanii

PDPC zaznaczyła, że część przypadków jest powiązana z globalnymi wyciekami danych. Singapurska Agencja Cyberbezpieczeństwa również poinformowała, że ostatnie cyberincydenty najwyraźniej nie były częścią skoordynowanej kampanii przeciwko państwu, lecz odzwierciedlają szerszy światowy trend oportunistycznych ataków.

W ostatnich tygodniach cyberataki dotknęły kilka organizacji w sektorze ochrony zdrowia, w tym Minmed, Doctor Anywhere, Fullerton Health oraz Agency for Integrated Care. Operator telekomunikacyjny M1, Singapore Airlines i firma medialna SPH Media również informowały o wyciekach lub możliwym ujawnieniu danych osobowych.

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Zalecenia dla firm i użytkowników

PDPC podkreśliła, że połączone systemy pomagają firmom działać efektywniej, ale jednocześnie stwarzają ryzyko dla łańcuchów dostaw i interfejsów programowania aplikacji. Jeśli w jednym z takich systemów występuje luka, napastnikom może być łatwiej przemieszczać się między systemami, uzyskać zdalny dostęp i wpływać na innych uczestników łańcucha dostaw.

Regulator doradził organizacjom, aby regularnie sprawdzały i usuwały luki, chroniły dostępy i dane uwierzytelniające, szyfrowały wrażliwe informacje lub przechowywały je offline. Firmom zalecono również zbieranie i przechowywanie tylko niezbędnych danych oraz stosowanie środków przeciwko ich utracie lub kradzieży. Konsumentom radzi się podawać minimum danych osobowych, korzystać z dodatkowych skrzynek e-mail dla drugorzędnych usług i zachowywać ostrożność wobec wiadomości phishingowych po powiadomieniach o wycieku.

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