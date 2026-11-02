W Singapurze Ministerstwo Zasobów Ludzkich bada działalność około 45 firm zaangażowanych w operacje na lotnisku Changi w związku z możliwymi naruszeniami zasad dotyczących zezwoleń na pracę. Według Channel NewsAsia śledczy zidentyfikowali już około 270 pracowników, których zatrudnienie mogło nie spełniać wymogów ich zezwoleń na pracę.

Kontrola na lotnisku Changi

Sprawa dotyczy pracowników wykonawców i podwykonawców firmy SATS, zajmującej się obsługą naziemną. Dochodzenie rozpoczęto po kontroli na lotnisku Changi, podczas której ministerstwo wykryło posiadaczy przepustek Employment Pass wykonujących prace przy obsłudze bagażu.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami resortu dane dotyczące wynagrodzeń i stanowisk zgłoszone dla tych posiadaczy przepustek mogły być nieprawdziwe. Innych pracowników posiadających zezwolenia na pracę również wykryto przy obsłudze bagażu, która różniła się od stanowisk wskazanych w ich dokumentach.

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Nadzór nad wykonawcami i sankcje

Ministerstwo poleciło SATS wzmocnić nadzór nad wykonawcami, w tym sprawdzać, czy zagraniczni pracownicy są zatrudniani zgodnie z warunkami ich przepustek, oraz usunąć niedociągnięcia w zakresie przestrzegania wymogów. Innym firmom zaangażowanym w operacje SATS resort przypomniał o obowiązku przestrzegania ustawy o zatrudnianiu zagranicznej siły roboczej oraz wymogów dotyczących zezwoleń na pracę.

Dochodzenie trwa, a działania egzekucyjne zostaną podjęte, jeśli naruszenia prawa zostaną potwierdzone. Za fałszywe oświadczenia we wnioskach o zezwolenie na pracę grozi grzywna do 20 tys. dolarów singapurskich, kara pozbawienia wolności do dwóch lat albo obie te kary. Pracodawcom za nielegalne zatrudnianie zagranicznych pracowników może grozić kara finansowa do 10 tys. dolarów singapurskich oraz zakaz zatrudniania posiadaczy zezwoleń na pracę.

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