W Singapurze w latach 2016–2025 podczas pełnoetatowej służby narodowej umierało średnio 10–11 osób rocznie. Poinformował o tym w pisemnej odpowiedzi dla parlamentu minister obrony Chan Chun Sing, pisze Channel NewsAsia.

Przyczyny zgonów

Jak przekazał minister, wśród przyczyn były samobójstwa, wypadki drogowe i przyczyny naturalne, w tym choroby. Najczęstszą przyczyną śmierci było samobójstwo, a drugą — wypadki drogowe. Chan zaznaczył, że taka struktura przyczyn odpowiada ogólnokrajowej tendencji wśród mężczyzn w wieku od 10 do 30 lat.

W tym okresie w wyniku samobójstwa umierało średnio około czterech uczestników pełnoetatowej służby narodowej rocznie. Według oceny ministra średni roczny wskaźnik samobójstw w tej grupie wynosił 0,009%. Dla porównania, krajowy wskaźnik wśród mężczyzn w Singapurze w 2024 roku wynosił 0,014%; jest to ostatni rok, dla którego dane krajowe zostały ostatecznie opracowane.

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Służba w trzech strukturach

Co roku około 45 tysięcy mężczyzn — obywateli kraju i stałych rezydentów — odbywa pełnoetatową służbę narodową w Singapurskich Siłach Zbrojnych, policji i obronie cywilnej. Minister przedstawił dane w odpowiedzi na pytanie posła Fadliego Fawziego dotyczące zgonów z przyczyn nienaturalnych wśród służących w tych trzech strukturach.

Chan Chun Sing oświadczył, że Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poważnie traktują bezpieczeństwo i dobrostan każdego uczestnika służby. Jak powiedział, każdy zgon jest dokładnie badany, a w razie potrzeby wprowadzane są środki mające zmniejszyć prawdopodobieństwo powtórzenia się podobnych przypadków. Oba ministerstwa publikują również komunikaty o śmierci służbisty na terenie jednostki lub podczas wykonywania obowiązków.

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