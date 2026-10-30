W Singapurze 29-letnia pracownica domowa z Indonezji została skazana na trzy lata więzienia za wielokrotne znęcanie się nad czteroletnim niewerbalnym chłopcem z autyzmem, którym miała się opiekować. Kobieta co najmniej 23 razy uderzyła dziecko pięścią, a podczas innego incydentu dwukrotnie kopnęła chłopca w głowę.

Jak informuje Channel NewsAsia, pracownicę ukarano również za nagrywanie trojga dzieci z rodziny nago w łazience mieszkania. Wśród nich były siedmioletnia siostra chłopca i jego roczny brat. Dwa nagrania wideo i dwa zdjęcia wysłała swojemu mężowi, twierdząc, że chciała pokazać, jak dzieci się niegrzecznie zachowywały.

Okoliczności sprawy

Kobieta rozpoczęła pracę w tej rodzinie w styczniu. Około miesiąc później przez 16 sekund kierowała strumień wody z ręcznej słuchawki prysznicowej prosto w twarz rocznego dziecka. Chłopiec wzdrygał się i płakał.

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Pracodawca znalazł na jej telefonie nagrania wideo i zdjęcia dokumentujące znęcanie się oraz nagie dzieci. Następnie kobietę aresztowano w marcu. W trakcie śledztwa znaleziono cztery nagrania wideo i dwa zdjęcia nagich dzieci w łazience.

Stanowiska stron i sądu

Zgodnie z dokumentami sądowymi przyczyną przemocy wobec czteroletniego chłopca było zmęczenie i rozdrażnienie pracownicy związane z opieką nad nim. Prokurator podkreślił, że dziecko próbowało zasłaniać się rękami, lecz kobieta odsuwała je, aby kontynuować bicie. Zaznaczył także, że chłopiec nie mógł zwrócić się o pomoc ani powiedzieć rodzicom o przemocy.

Adwokat kobiety przekazał, że chciała ona formalnie przeprosić pokrzywdzonych i ich rodzinę oraz przyznała, że stres i jej wcześniejsze prośby o przeniesienie do innej pracy nie usprawiedliwiają tego, co zrobiła. Sędzia Sharmila Sripathy-Shanaz stwierdziła, że trudności związane z opieką nad dzieckiem nigdy nie mogą usprawiedliwiać przemocy. Dodała, że gdyby istniały dowody obrażeń fizycznych u dzieci, wyrok byłby znacznie surowszy.

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