W dzielnicy Punggol w Singapurze władze zawiesiły część testów autonomicznych samochodów po dwóch niebezpiecznych sytuacjach, do których doszło 5 listopada. Singapurski Urząd Transportu Lądowego bada oba przypadki: firmie Grab nakazano wstrzymać testy na odpowiednich skrzyżowaniach, a ComfortDelGro tymczasowo zakazano wykonywania zawracania na skrzyżowaniu Punggol Field.

Jak informuje Channel NewsAsia, w jednym z incydentów autonomiczny samochód Grab podczas skrętu w lewo zbliżył się do uczennicy przechodzącej przez jezdnię na skrzyżowaniu. Nagranie z incydentu opublikowano w grupie SG Road Vigilante na Facebooku. Inne nagranie z wideorejestratora pokazało, jak autonomiczny samochód ComfortDelGro podczas próby zawrócenia wjechał na tor jazdy nadjeżdżającego auta.

Testowanie nowych tras

Oba pojazdy testowały nowe trasy dla rozszerzonej usługi przejazdów na żądanie, a nie kursowały na istniejących stałych trasach wahadłowych. Nie jest to pierwszy incydent z udziałem autonomicznego transportu w Punggol w tym roku: w styczniu pojazd ComfortDelGro zderzył się z separatorem drogowym podczas testów. Regulator ustalił później, że do zderzenia doszło po tym, jak operator bezpieczeństwa przełączył pojazd na sterowanie ręczne.

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Według Ministerstwa Transportu Singapuru, na dzień 3 listopada w Punggol kursowało 15 pasażerskich autonomicznych pojazdów. Wahadłowce na stałych trasach mają uzupełniać transport publiczny, zapewniając mieszkańcom bardziej bezpośrednie połączenia między osiedlami mieszkaniowymi, stacjami metra i poliklinikami.

Mieszkańcy popierają kontynuację testów

Mieszkańcy dzielnicy ankietowani przez redakcję, zwłaszcza rodzice małych dzieci, wyrazili obawy dotyczące bezpieczeństwa takich pojazdów. Jednocześnie większość z nich poparła kontynuację testów po zbadaniu incydentów. Jeden z mieszkańców, Yan Low, stwierdził, że testy są konieczne, aby wykryć problemy przed szerszym uruchomieniem usługi.

Usługi autonomicznych wahadłowców Grab, działające we współpracy z WeRide, stały się dostępne dla pasażerów 1 kwietnia po testach rozpoczętych we wrześniu 2025 roku. Wahadłowce ComfortDelGro, działające we współpracy z Pony.ai, uruchomiono w czerwcu. W lipcowym badaniu regulatora 99% z około 900 respondentów podało, że czuło się bezpiecznie podczas przejazdu i byłoby gotowe polecić go innym.

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