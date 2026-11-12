W Singapurze krajowa agencja wodna PUB rozpoczęła roczny pilotaż zdalnie sterowanego pojazdu pompowego do wypompowywania wody z podtopionych obszarów. Agencja planuje również rozszerzyć testy czujników drogowych, które monitorują poziom wody na nawierzchni dróg w czasie rzeczywistym, poinformował Channel NewsAsia.

Nowe narzędzia zaprezentowano przed sezonem monsunu północno-wschodniego, który w kraju zwykle trwa od grudnia do marca. PUB zaznaczył, że mimo rozwoju infrastruktury odwadniającej nagłe podtopienia nadal występują, zwłaszcza na terenach nisko położonych.

Gąsienicowy pojazd pompowy

Zdalnie sterowany pojazd to kompaktowa, mobilna platforma pompowa na gąsienicach, zaprojektowana do szybkiego rozmieszczenia. Można go kierować przez nierówną nawierzchnię i po schodach do zalanych miejsc, aby pompować wodę do najbliższego systemu odwadniającego.

Operator może sterować urządzeniem z odległości do 100 metrów. Ma to ograniczyć konieczność wchodzenia pracowników do podtopionych pomieszczeń, w których mogą znajdować się niebezpieczne instalacje elektryczne. Pojazd ma być wykorzystywany między innymi w piwnicach, na zalanych parkingach i w tunelach.

Według PUB tradycyjny sprzęt pompujący może wymagać kilku godzin na rozmieszczenie oraz co najmniej trzech lub czterech pracowników. Nowy pojazd wymaga tylko jednej osoby, która nim steruje, podłącza węże i nadzoruje bezpieczeństwo obszaru.

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Minimalna wydajność pompy wynosi 500 metrów sześciennych wody na godzinę, co według szacunków agencji wystarcza do wypompowania objętości basenu olimpijskiego w ciągu pięciu godzin. Sprzęt może pracować nieprzerwanie przez co najmniej siedem godzin bez tankowania, a jego wydajność jest dwukrotnie większa niż przenośnych pomp używanych przez wykonawców PUB.

Czujniki przy drogach

Czujniki drogowe są instalowane w studzienkach ściekowych wzdłuż krawężników. Mają wykrywać wodę natychmiast po jej zgromadzeniu na nawierzchni jezdni. Podczas sześciomiesięcznego testu prowadzonego przez PUB od końca 2025 roku, który objął poprzedni sezon monsunowy, agencja zainstalowała 30 takich urządzeń w miejscach podatnych na podtopienia, w tym na Kings Road, Craig Road i Balmoral Road.

Po zachęcających wynikach PUB planuje dodać kolejnych 15 czujników na obszarach podatnych na podtopienia. Agencja bada także możliwość instalowania ich w pobliżu obiektów mieszkalnych, aby mieszkańcy mogli wcześniej otrzymywać ostrzeżenia i chronić mienie oraz samochody.

W przyszłości czujniki mają zostać połączone w jeden zautomatyzowany system z istniejącymi miernikami poziomu wody i analizą obrazu z kamer monitoringu. PUB ma obecnie ponad 1200 czujników poziomu wody w kanałach odwadniających oraz ponad 700 kamer monitoringu. Do końca 2028 roku agencja planuje zainstalować jeszcze około 500 czujników i 200 kamer.

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