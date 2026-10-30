W Singapurze policja poszukuje mężczyzny i kobiety, którzy według wstępnych danych opuścili miejsce wypadku w rejonie Tampines. W wypadku z udziałem dwóch samochodów i motocykla zginęli 24-letni motocyklista oraz jego 24-letnia pasażerka.

Wypadek na Tampines Avenue 12

Do zderzenia doszło około godziny 22:35 29 października na Tampines Avenue 12. Motocyklista i pasażerka zostali przewiezieni do szpitala nieprzytomni, gdzie później zmarli.

Jak informuje Channel NewsAsia, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie było tam kierowcy ani pasażerki jednego z samochodów.

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Poszukiwania trwają

Policja oświadczyła, że wstępne dochodzenie wskazuje, iż ta dwójka opuściła miejsce wypadku po zderzeniu. Funkcjonariusze ustalają ich miejsce pobytu.

25-letnia kierująca drugim samochodem również została przewieziona do szpitala. Była przytomna. Dochodzenie w sprawie okoliczności wypadku trwa.

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