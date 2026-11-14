W Singapurze w wyniku cyberincydentu w systemie dostawcy usług medycznych Fullerton Health naruszono dane około 140 tys. posiadaczy zezwoleń na pracę. Około 43 tys. rekordów dotyczyło osób, których zezwolenia już wygasły, informuje Channel NewsAsia.

Jakie dane mogły zostać naruszone

Incydent dotyczył programu podstawowej opieki zdrowotnej dla pracowników migrujących Migrant Worker Primary Care Plan. Według wstępnych wyników dochodzenia mogły zostać naruszone pełne imiona i nazwiska pracowników, zagraniczne numery identyfikacyjne, daty urodzenia, numery telefonów komórkowych, adresy e-mail i adresy domowe.

Fullerton Health oświadczyło, że informacje o stanie zdrowia, dane medyczne i osobiste informacje finansowe nie zostały naruszone. Firma podała, że dowiedziała się o incydencie 31 października, a 9 listopada opublikowała komunikat na jego temat, nie podając wówczas liczby rekordów, których dotyczył incydent.

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Reakcja firmy i władz

Po incydencie Fullerton Health odizolowało serwer obsługujący program i wdrożyło środki zapobiegawcze w swojej sieci. Firma tworzy nowy serwer dla portalu rejestracyjnego programu; stary serwer nie zostanie ponownie wykorzystany. Jej dostawca usług monitorowania bezpieczeństwa Logicalis podczas wstępnej kontroli nie wykrył oznak anomalii ani naruszeń bezpieczeństwa wśród aktywów IT Fullerton Health, które monitoruje.

Pracownicy, których rekordy objął incydent, zostali dwukrotnie powiadomieni za pośrednictwem pracodawców. Singapurskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich również wysyłało powiadomienia bezpośrednio przez aplikację FWMOMCare w językach, którymi posługują się pracownicy. Poradzono im, aby zachowali ostrożność wobec niezamówionych e-maili, połączeń i wiadomości z prośbami o dane osobowe.

Singapurska Komisja Ochrony Danych Osobowych oświadczyła, że wstępne informacje wskazują na oportunistyczne ataki wykorzystujące powszechne luki w systemach IT. W jej ocenie nie ma wyraźnego związku między ostatnimi incydentami wycieku danych.

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