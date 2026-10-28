Sąd w Singapurze ukarał 29-letnią byłą specjalistkę terapii behawioralnej Tricię Lee Xian grzywną w wysokości 5 tys. dolarów singapurskich za spowodowanie bólu u czteroletniego chłopca ze specjalnymi potrzebami. Kobieta przyznała się do jednego zarzutu spowodowania bólu u osoby nieletniej, poinformował Channel NewsAsia.

Incydent podczas zajęć

Do incydentu doszło 13 czerwca 2024 roku podczas zajęć w sypialni dziecka. Lee pracowała w ośrodku dla osób z autyzmem, którego nazwy CNA nie ujawnia z powodu sądowego zakazu publikacji informacji, wprowadzonego w celu ochrony tożsamości poszkodowanego. Prowadziła zajęcia z chłopcem dwa razy w tygodniu, a rodzice zainstalowali w pokoju kamerę monitoringu.

Podczas czytania książki dziecko zaczęło zachowywać się niespokojnie. Terapeutka poprosiła je o położenie obu rąk na stole w pozycji „ciche ręce”, której nauczono ją, by zapobiegać agresywnemu zachowaniu lub wyrywaniu przedmiotów. Chłopiec nie wykonał polecenia, próbował wziąć książkę i uderzył kobietę w twarz, przez co spadły jej okulary.

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Następnie Lee dwa razy gwałtownie zamachnęła się lewą ręką w dół, rzuciła książkę na podłogę, potem na stół i w ścianę. Gdy chłopiec ponownie uderzył ją w twarz, a później uderzył ją po raz trzeci i chwycił jej okulary, odebrała mu je, złapała dziecko za rękę i ściągnęła je z krzesła na podłogę. Z materiałów sprawy wynika, że spowodowało to u chłopca fizyczny ból. Zdarzenia zarejestrowała kamera.

Decyzja sądu

Po incydencie Lee wyniosła dziecko z pokoju i powiedziała jego ojcu, że chłopiec ją uderzył. Matka obejrzała nagranie wideo, skontaktowała się z ośrodkiem, a następnie złożyła zawiadomienie na policji. Dziecko zbadano w szpitalu: jego stan oceniono jako normalny i nie stwierdzono widocznych obrażeń zewnętrznych. Terapeutka została zwolniona z pracy.

Prokuratura wnioskowała o grzywnę w wysokości od 5 tys. do 6 tys. dolarów singapurskich, określając sprawę jako wyjątkową ze względu na niewielką szkodę i odosobniony charakter działań, które trwały kilka sekund. Sędzia zgodził się, że stopień winy Lee był niski, ponieważ popełniła czyn po tym, jak została uderzona w twarz. Jednocześnie podkreślił, że specjalistka wiedziała o stanie dziecka i mogła wybrać inne sposoby reakcji.

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