W Singapurze Urząd Transportu Lądowego (LTA) usunął 489 rowerów w pobliżu kluczowych węzłów transportowych i w innych miejscach w pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku. Jak podaje Channel NewsAsia, urząd nasila działania przeciwko rowerom pozostawionym na przejściach lub poza wyznaczonymi miejscami, a także usuwa porzucone rowery.

Przeszkody dla pieszych i pracowników

W pierwszej połowie roku LTA usunął 186 rowerów z parkingów rowerowych w pobliżu kluczowych węzłów transportowych i w innych lokalizacjach, a od lipca do października — kolejne 303. Urząd koncentruje się na miejscach o dużym natężeniu ruchu, w tym w pobliżu stacji MRT, aby uwolnić przejścia dla pieszych i miejsca dla innych rowerzystów.

Listonoszka pracująca w dzielnicy mieszkalnej Admiralty Drive powiedziała CNA, że niemal codziennie musi odsuwać rowery i urządzenia transportu osobistego pozostawione przed skrzynkami pocztowymi. Jak powiedziała, widziała również, jak starsi mieszkańcy i osoby na wózkach inwalidzkich mieli trudności z przejściem obok zaparkowanych rowerów. Inni mieszkańcy skarżyli się, że rowery zwężają przejścia w pobliżu wejść do budynków mieszkalnych.

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Termin odbioru zostanie skrócony

Rowery blokujące publiczne przejścia mogą zostać przeniesione do wyznaczonych stref lub usunięte. Jeśli rower nie został przemieszczony przez ponad siedem dni i nosi ślady nieużywania, może zostać oznaczony do usunięcia. Za porzucone uznaje się w szczególności rowery mocno zardzewiałe, pojazdy bez kół lub siodełka albo takie, które przez długi czas stoją w jednym miejscu.

Po niedawnych zmianach w ustawie o transporcie lądowym i powiązanych kwestiach okres, w którym właściciel może odebrać usunięty rower, zostanie skrócony z 30 do siedmiu dni. Następnie właściciel otrzyma jeszcze siedem dni ostrzeżenia przed utylizacją. LTA bada również możliwość efektywniejszego wykorzystania przestrzeni na dodatkowe parkingi rowerowe oraz poszukiwania alternatywnych lokalizacji wspólnie z właścicielami budynków.

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