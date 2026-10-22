Sąd w Singapurze skazał trzech cudzoziemców na kary więzienia za zaplanowane włamania do prywatnych domów. Z jednego domu ukradli kosztowności o wartości 644 700 dolarów singapurskich, czyli około 505 tys. dolarów amerykańskich. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

62-letni Hiszpan pochodzenia kolumbijskiego Hernando Giraldo Franco został skazany na sześć lat i osiem miesięcy więzienia. 53-letni obywatel Meksyku Garcia Iglesias Hector Daniel oraz 49-letni obywatel Meksyku i Kolumbii Garces Murillo Mateo Andres otrzymali po siedem lat i cztery miesiące pozbawienia wolności. Wszyscy trzej przyznali się do kilku zarzutów, w tym kradzieży, włamania do domu i ukrywania dochodów z przestępstwa.

Przygotowania do włamań

Jak ustalił sąd, mężczyźni po raz pierwszy przybyli do Singapuru w kwietniu lub maju 2025 roku. Szukali prywatnych dzielnic mieszkaniowych, a nocą wybierali domy bez zapalonych świateł i innych oznak obecności ludzi.

Franco wynajął samochód do rozpoznania miasta i zabrał wspólników do sklepu z narzędziami, gdzie kupili śrubokręt i elektryczną szlifierkę. Iglesias i Garces kupili czapki z daszkiem, rękawiczki, maski i czarne kurtki. Zgodnie z planem Franco miał obserwować sytuację i czekać w samochodzie, podczas gdy pozostali dwaj mieli włamywać się do domów.

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Dwa incydenty w ciągu dwóch nocy

Wieczorem 9 maja 2025 roku mężczyźni wybrali dom przy Durnin Close. Iglesias i Garces przeszli przez mur i weszli do środka przez okno, podczas gdy Franco czekał w zaparkowanym samochodzie. Przeszukali główną sypialnię i zabrali złote monety, biżuterię, diamentowe pierścionki i kolczyki, drogie zegarki oraz gotówkę.

Następnego wieczoru próbowali włamać się do domu przy Eng Neo Avenue. Dwaj mężczyźni weszli przez otwarte przesuwne drzwi i bezskutecznie próbowali otworzyć sejf śrubokrętem. Starszy mieszkaniec domu zauważył Garcesa na drugim piętrze i wszczął alarm. Gdy Iglesias próbował uciec, mężczyzna wylał na podłogę wodę z czajnika, przez co ten się poślizgnął, lecz zdołał uciec.

Trzech mężczyzn zatrzymano w pobliżu ich hotelu 11 maja 2025 roku. Według sądu policja później odzyskała wszystkie skradzione przedmioty.

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