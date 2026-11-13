W Singapurze 24-letni rowerzysta zginął w wypadku drogowym z udziałem wywrotki na Tanah Merah Coast Road w rejonie Changi. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na policję.

Wypadek w Changi

Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku z udziałem wywrotki i roweru około godziny 8:00 w czwartek, 12 listopada. Ratownik Singapurskich Sił Obrony Cywilnej stwierdził zgon 24-letniego rowerzysty na miejscu wypadku.

38-letni kierowca wywrotki współpracuje ze śledczymi, którzy ustalają okoliczności wypadku.

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Jeszcze dwa wypadki w ciągu dwóch dni

Był to co najmniej trzeci przypadek w ciągu niespełna dwóch dób, gdy rowerzysta uczestniczył w wypadku we wschodnim regionie Singapuru. Dzień wcześniej 37-letnia rowerzystka zginęła w wypadku z udziałem wywrotki na skrzyżowaniu Amber Road i Amber Gardens. Kierowca ciężarówki, 47-letni mężczyzna, został aresztowany pod zarzutem prowadzenia pojazdu bez należytej ostrożności, co spowodowało śmierć. Śledztwo trwa.

Tego samego dnia 52-letni rowerzysta uczestniczył w wypadku z taksówką na skrzyżowaniu Kaki Bukit Avenue 2 i Eunos Link. Został przewieziony do szpitala Changi, będąc przytomnym, a 64-letni taksówkarz pomaga policji w śledztwie.

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