W centrum handlowym Plaza Singapura w Singapurze otwarto tymczasową bibliotekę urządzoną w stylu komiksów Peanuts o Snoopym, Charliem Brownie i ich przyjaciołach. Przestrzeń znajduje się na trzecim piętrze centrum i będzie działać codziennie od 10:00 do 22:00 do 19 września 2027 roku.

Książki i tematyczne przestrzenie

W bibliotece zgromadzono około 10 tysięcy drukowanych i cyfrowych książek dla dzieci, w tym popularne publikacje o postaciach Peanuts. Odwiedzający mają również dostęp do stref tematycznych: klasy Charliego Browna, szkolnego autobusu Peanuts oraz kącika czytelniczego Snoopy Garden, podaje Channel NewsAsia.

W interaktywnej strefie Lucy’s Booth odwiedzający mogą odpowiedzieć na kilka pytań i otrzymać spersonalizowane rekomendacje książek w formie drukowanej zakładki.

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Samoobsługa dla czytelników

Biblioteka działa w formule samoobsługowej. Aby wejść, należy zeskanować dokument tożsamości zgodny z systemem bibliotecznym, kartę eCard singapurskiej National Library Board lub uzyskać dzienny kod QR za pomocą numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego w Singapurze albo adresu e-mail. Odwiedzający mogą wypożyczać publikacje przez aplikację mobilną National Library Board.

Projekt uruchomiła singapurska National Library Board. Według jej dyrektor generalnej Melissy Tam biblioteka jest częścią dalszych działań rady w ramach pięcioletniej krajowej inicjatywy ReadSG, której celem jest rozwijanie czytelnictwa.

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