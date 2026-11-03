W Singapurze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wniosło do parlamentu projekt ustawy Sentencing (Scams) Bill, który przewiduje pozbawienie wolności lub szkolenie resocjalizacyjne jako główne i standardowe kary dla młodych ludzi skazanych za oszustwa lub pomoc w procederach oszustw. Chodzi o sprawców, którzy w chwili popełnienia przestępstwa mieli 21 lat lub mniej, poinformował Channel NewsAsia.

Wyjątki w szczególnych okolicznościach

Według resortu szkolenie resocjalizacyjne lub pozbawienie wolności powinny być głównymi i standardowymi wariantami wyroku, jeśli nie zachodzą wyjątkowe okoliczności. Proponowane zmiany będą dotyczyć przestępstw popełnionych przed dniem wejścia ustawy w życie, w tym dniu lub po nim.

Inicjatywę wniesiono po orzeczeniu Sądu Najwyższego, opublikowanym 10 września. Sąd stwierdził, że pozbawienie wolności lub szkolenie resocjalizacyjne nie powinny być standardowym wyrokiem dla młodych osób skazanych za pomoc w oszustwach. Sprawa dotyczyła apelacji Mohameda Erzana Taiba Zoriego oraz sześciu innych osób, które były zaangażowane w przekazywanie rachunków bankowych lub danych dostępowych Singpass, później wykorzystanych do oszustw.

Sąd uwzględnił apelacje w czterech sprawach i orzekł dozór kuratora oraz kary społeczne, a trzy pozostałe apelacje oddalił. Sześciu z siedmiu figurantów w chwili popełnienia czynów miało mniej niż 21 lat.

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Stanowisko rządu

Starszy minister i minister spraw wewnętrznych K. Shanmugam wcześniej oświadczył, że rząd wprowadzi zmiany legislacyjne, aby wzmocnić odstraszające podejście do karania oszustów i osób, które im pomagają. Według niego podejście Sądu Najwyższego, które priorytetowo traktuje resocjalizację młodych sprawców, jest sprzeczne z zaleceniami dotyczącymi wymiaru kary.

W 2025 roku singapurska policja prowadziła dochodzenia wobec ponad 1 000 młodych osób w związku ze zgłoszeniami o oszustwach. Liczba młodzieży, która dopuściła się oszustw i związanych z nimi przestępstw, wzrosła o 37% — z 814 osób w 2024 roku do 1 114 w 2025 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznaczyło, że młode osoby te występowały w sprawach głównie jako pośrednicy pomagający przeprowadzać operacje oszustwa.

Od 2023 roku parlament Singapuru przyjął pięć projektów ustaw mających na celu zaostrzenie przepisów przeciwko oszustwom. W listopadzie 2025 roku przyjęto również przepis o obowiązkowej karze chłosty — od sześciu do 24 uderzeń — dla oszustów i niektórych uczestników grup oszustów. Dla pośredników pomagających oszustom taka kara jest przewidziana według uznania sądu — do 12 uderzeń.

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