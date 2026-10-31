W Singapurze 30-letni mężczyzna ma stanąć przed sądem w związku z dziewięcioma zarzutami po wypadku w rejonie Tampines, w którym zginęły dwie 24-letnie osoby. Wśród zarzutów jest niebezpieczna jazda skutkująca śmiercią, a także inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Wypadek na Tampines Avenue 12

Do zderzenia z udziałem dwóch samochodów i motocykla doszło około godz. 22:35 29 października na Tampines Avenue 12. 24-letni motocyklista i jego 24-letnia pasażerka zostali przewiezieni do szpitala nieprzytomni, gdzie później zmarli.

Do szpitala trafiła również 25-letnia kierująca jednym z samochodów, która była przytomna. Jak informuje Channel NewsAsia, kierowca drugiego samochodu, według policji, nie udzielił pomocy poszkodowanym, opuścił pojazd i uciekł wraz z 29-letnią pasażerką.

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Zatrzymanie i zarzuty

Według policji tożsamość mężczyzny i kobiety ustalono dzięki działaniom operacyjnym, nagraniom z kamer policyjnych i kamer monitoringu. Zostali zatrzymani 30 października w pobliżu West Coast Road.

Wstępne śledztwo wykazało, według policji, że mężczyzna prowadził wyrejestrowany samochód ze sklonowaną tablicą rejestracyjną, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Ma usłyszeć zarzuty, w tym niebezpiecznej jazdy skutkującej śmiercią i obrażeniami, a także ponownego prowadzenia pojazdu w okresie obowiązywania zakazu.

Inne zarzuty w sprawie

Pozostałe zarzuty dotyczą niezatrzymania się po wypadku, nieudzielenia pomocy, używania nieubezpieczonego i wyrejestrowanego samochodu, użytkowania samochodu bez licencji oraz eksponowania fałszywej tablicy rejestracyjnej. Za niebezpieczną jazdę skutkującą śmiercią w Singapurze grozi kara do ośmiu lat więzienia.

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