W Singapurze sąd skazał 41-letniego Gary'ego Huanga Kung Jie na 28 tygodni więzienia za podglądactwo. Mężczyzna przyznał się do potajemnego filmowania kobiety w czerwcu 2026 roku. Sędzia ostrzegł go również, że w przypadku ponownego przestępstwa sąd może rozważyć karę chłosty.

Incydent w centrum handlowym

Jak informuje Channel NewsAsia, 20 czerwca Huang, wracając z pracy, zobaczył kobietę, która go zainteresowała, i poszedł za nią na ruchome schody w centrum handlowym Northpoint City w rejonie Yishun. Tam umieścił telefon komórkowy pod jej spódnicą, aby dokonać nielegalnego nagrania.

Według sądu mężczyzna obejrzał nagranie dla satysfakcji seksualnej, po czym je usunął. Przyznał również, że w maju i czerwcu 2026 roku około dwa razy w tygodniu potajemnie filmował inne kobiety. Łącznie chodzi o około 20 pokrzywdzonych. Usuwał nagrania, dlatego policji nie udało się ich odzyskać.

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Poprzednie wyroki

Policja zatrzymała Huanga 8 lipca podczas operacji na stacji metra Khatib. Wcześniej wielokrotnie otrzymywał kary więzienia za podobne przestępstwa: wyroki skazujące odnotowywano co roku od 2018 do 2022 roku, a także w 2025 roku. Jeden z wcześniejszych wyroków przekraczał 60 tygodni.

Prokuratura wnioskowała o karę od 22 do 25 tygodni więzienia. Sędzia R Arvindren uznał to stanowisko za zbyt łagodne w świetle przyznania się oskarżonego do regularnego nielegalnego filmowania. Huang, który reprezentował się sam, wyraził skruchę, powiązał swoje działania ze stresem w pracy i powiedział, że korzysta z pomocy psychiatrycznej.

Zgodnie z prawem Singapuru za podglądactwo grożą do dwóch lat więzienia, grzywna, chłosta lub połączenie tych kar.

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