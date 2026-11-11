W Singapurze od 16 listopada na trzy miesiące uruchomione zostanie testowe przejście typu scramble na skrzyżowaniu Joo Chiat Road i East Coast Road, przed centrum handlowym i12 Katong. W ramach tego rozwiązania ruch samochodowy ze wszystkich kierunków będzie na krótko zatrzymywany, aby piesi mogli przejść przez skrzyżowanie na wprost lub po przekątnej.

Jak podaje Channel NewsAsia, projekt pilotażowy jest częścią działań mających poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych. Goh Pei Ming, poseł reprezentujący okręg Marine Parade–Braddell Heights, zaznaczył, że skrzyżowanie jest często zatłoczone, a skręcające samochody omal nie potrąciły tam pieszych.

Zmiany dla kierowców i pieszych

Singapurski Urząd Transportu Lądowego będzie monitorować ruch samochodowy i pieszy podczas trzymiesięcznego testu, aby ocenić skuteczność nowego rozwiązania. Urząd ostrzegł, że schemat może uczynić poruszanie się pieszo wygodniejszym i bezpieczniejszym, jednak czas oczekiwania może wydłużyć się zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

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Również od 16 listopada na stałe zostanie ograniczony skręt w prawo z East Coast Road w Joo Chiat Road. Mieszkańcy pobliskich osiedli mieszkaniowych będą mogli dojechać do swoich dzielnic alternatywnymi trasami. Kierowcom zalecono wcześniejsze planowanie podróży, a pieszym — korzystanie z wyznaczonych przejść i przestrzeganie sygnalizacji świetlnej.

Rzadkie rozwiązanie w Singapurze

Przejścia typu scramble są w Singapurze rzadkie: na stałe działa tylko jedno — na skrzyżowaniu Robinson Road i Boon Tat Street, w pobliżu centrum gastronomicznego Lau Pa Sat. Ostatni podobny test odbył się w grudniu 2017 roku na skrzyżowaniu Cairnhill Road i Orchard Road. Trwał miesiąc i nie został wprowadzony na stałe.

W grudniu 2006 roku sześciomiesięczny test przejścia typu scramble przeprowadzono na skrzyżowaniu Bideford Road i Orchard Road, ale również nie został on wprowadzony na stałe. Po zakończeniu nowego pilotażu władze ocenią wyniki i zdecydują, czy utrzymać ten schemat ruchu na skrzyżowaniu Joo Chiat Road i East Coast Road.

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