Singapurski Urząd Imigracji i Przejść Granicznych (ICA) zaprzeczył doniesieniom, że korki na grobli między Singapurem a malezyjskim Johor Bahru powstały w wyniku rozległej awarii prądu na przejściu granicznym Woodlands. Jak podaje Channel NewsAsia, urząd oświadczył, że tego dnia na przejściu nie było przerw w dostawach energii elektrycznej.

Planowane prace techniczne

Według ICA w środę od 10:00 do 14:00 na starym przejściu Woodlands prowadzono planowane prace elektryczne. W tym czasie przejście tymczasowo nie mogło odprawiać przyjeżdżających ciężarówek, jednak odprawa pojazdów towarowych była kontynuowana na przejściu Woodlands.

W tym okresie na grobli zgromadził się strumień ciężarówek jadących do Singapuru. Działanie starego przejścia przywrócono około 16:00.

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Dwie ciężarówki zablokowały pas

Później po malezyjskiej stronie grobli, w kierunku Singapuru, zepsuły się dwie ciężarówki — około 16:30 i 18:30. Zablokowały one jeden z trzech pasów wjazdowych, przez co kolejki ciągnęły się od miejsc awarii w kierunku Malezji. Sytuację dodatkowo skomplikował wieczorny szczyt.

Pierwszą ciężarówkę usunięto o 21:50, a drugą około 00:22 następnego dnia. ICA publikowało ostrzeżenia o opóźnieniach i informowało, kiedy zablokowany pas ponownie stał się dostępny. O 22:15 podróż z Johor Bahru do Singapuru trwała od 60 do 90 minut, a w przeciwnym kierunku — od 50 do 70 minut.

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