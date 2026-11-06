6 listopada Singapurskie Siły Zbrojne otworzyły Dowództwo Szkoleniowe Służby Cyfrowej i Wywiadowczej — Digital and Intelligence Service Training Command (DTCOM). Nowa struktura połączyła jednostki szkoleniowe Digital and Intelligence Service — czwartego rodzaju Singapurskich Sił Zbrojnych — w celu skoordynowanego szkolenia personelu w warunkach szybko zmieniających się technologii i zagrożeń, informuje Channel NewsAsia.

Uroczystość otwarcia odbyła się w obozie Bukit Panjang. Według singapurskiego Ministerstwa Obrony dowództwo będzie szkolić specjalistów w sześciu obszarach: wywiadzie, cyberbezpieczeństwie, technologiach cyfrowych, dowodzeniu, kontroli, łączności i systemach komputerowych, ochronie elektronicznej oraz obronie informacyjnej.

Szkolenie na zmieniające się zagrożenia

Szef Digital and Intelligence Service, generał major Lee Yi Jing, oświadczył, że wiedza zawodowa w tych obszarach szybko traci aktualność, ponieważ technologie i zagrożenia nieustannie się zmieniają. Jak zaznaczył, zadaniem DTCOM jest rozwijanie kompetencji personelu oraz utrzymywanie aktualności jego wiedzy i umiejętności.

Quek Sheng Chuan, kierownik biura rozwoju nowego dowództwa, zauważył, że ze względu na zmiany w środowisku cyfrowym metody szkolenia muszą być stale dostosowywane. Do kursów będą włączane praktyczne doświadczenia i wyciągnięte wnioski, aby szkolenie pozostało praktyczne i odpowiadało na nowe zagrożenia.

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Szkoły i kierunki szkolenia

DTCOM będzie odpowiadać za szkolenie przedstawicieli wszystkich specjalności służby — od szkolenia podstawowego po zaawansowane kursy i rozwój umiejętności przywódczych. W jego skład wejdą wyspecjalizowane szkoły i jednostki w sześciu obszarach, a nowe struktury mają być stopniowo tworzone w 2027 roku.

Wśród istniejących jednostek jest Szkoła Obrazowania i Danych Geoprzestrzennych, gdzie szkoli się w tworzeniu materiałów wywiadowczych, w tym map na potrzeby szkolenia Sił Zbrojnych oraz operacji pomocy humanitarnej i reagowania na klęski żywiołowe. Działa również nowo utworzona Szkoła Kształcenia Ustawicznego i Rozwoju, która zapewnia możliwości nauki i rozwoju zawodowego poza placówkami edukacyjnymi.

W 2027 roku ma również zostać uruchomiona Szkoła Technologii i Analizy Wywiadowczej, służąca wykorzystaniu technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji do wykrywania zagrożeń, a także Połączona Szkoła Wywiadowcza. Dowództwo będzie rozwijać szkolenie żołnierzy służby narodowej gotowych do wykonywania zadań. Dowódca DTCOM Stephen Lim podkreślił, że specjaliści pracujący z technologiami odgrywają decydującą rolę w obronie kraju.

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