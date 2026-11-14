Singapur uruchomił sieć dostaw pomocy do Gazy — Channel NewsAsia

W Singapurze utworzono sieć SG for Humanity, która ma wzmocnić dostawy pomocy humanitarnej do Gazy poprzez współpracę z organizacjami na Bliskim Wschodzie. Do pierwszych czterech partnerów inicjatywy należą Humanity Matters, Mercy Relief, Rahmatan Lil Alamin Foundation oraz Singapurski Czerwony Krzyż, informuje Channel NewsAsia.

Partnerstwa w Egipcie

Pełniący obowiązki ministra ds. muzułmańskich Zaqy Mohamad oświadczył, że poszczególnym organizacjom trudno jest samodzielnie pokonywać przeszkody logistyczne podczas transportu ładunków do Gazy. Jak zaznaczył, sieć pomoże singapurskim grupom nawiązywać kontakty z partnerami w Egipcie i Gazie, a także przestrzegać procedur i wymogów lokalnych władz.

Podczas podróży do Egiptu i Arabii Saudyjskiej Mohamad odwiedził obszar przejścia granicznego w Rafah, centrum logistyczne Egipskiego Czerwonego Półksiężyca oraz Szpital Palestyński w Egipcie. Zauważył, że dostarczanie pomocy do Gazy nadal wiąże się z trudnościami logistycznymi, jednak lokalne organizacje pozarządowe i Egipski Czerwony Półksiężyc mają doświadczenie w pracy na miejscu.

Według urzędnika do Gazy codziennie kierowanych jest około 200 ciężarówek, choć maksymalna przepustowość może sięgać 600. Dodał, że skuteczność pomocy należy oceniać nie na podstawie wielkości wysłanych ładunków, lecz tego, ile z nich faktycznie dociera do ludzi w Gazie i osób przesiedlonych.

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Finansowanie i pomoc zimowa

Singapurski Czerwony Krzyż i Rahmatan Lil Alamin Foundation przekazały Egipskiemu Czerwonemu Półksiężycowi czeki o wartości blisko 1 mln dolarów singapurskich, czyli około 776 tys. dolarów amerykańskich. Osobno, w ramach umowy z Egipskim Czerwonym Półksiężycem zawartej w czerwcu, fundacja przekazała czek na ponad 754 tys. dolarów singapurskich na wsparcie dzieci i rodzin w Gazie oraz przesiedlonych dzieci i rodzin w Egipcie.

Mercy Relief planuje zapewnić gorące posiłki, pakiety żywnościowe i pomoc na rzecz utrzymania 7 800 osobom w Gazie od listopada 2026 roku do lutego 2027 roku. Kolejnych 850 dzieci i nauczycieli w czterech tymczasowych przestrzeniach edukacyjnych będzie co tydzień otrzymywać gorące posiłki. Humanity Matters będzie rozdzielać lekkie ocieplane koce wśród przesiedlonych pacjentów z Gazy i ich opiekunów w Szpitalu Palestyńskim, a także namioty i plandeki wśród osób dotkniętych zimowymi powodziami.

Od października 2023 roku rząd Singapuru, organizacje humanitarne i społeczność kraju przeznaczyły ponad 25 mln dolarów singapurskich pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych kryzysem w Gazie.

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