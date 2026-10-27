W Singapurze sześciu członków lokalnej sieci dystrybucji e-papierosów przemycanych z Malezji skazano na kary więzienia i grzywny. Jak informuje Channel NewsAsia, grupa korzystała z dwóch magazynów w Singapurze i miała trójpoziomową hierarchię.

Wyroki dla członków sieci

Lokalny przywódca sieci, Tay Ler Wei, otrzymał 25 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 100 tysięcy dolarów singapurskich. Theo Jin Rui, który był lokalnym dystrybutorem i pracował w magazynie w Lentorze, został skazany na 21 miesięcy więzienia i taką samą grzywnę.

Czterech innych dystrybutorów niższego szczebla — Tan Boon Hao, Felix Teo Wan Che, Yew Bing Yuan i Nigel Khin Yao Zhi — skazano na po 10 miesięcy więzienia. Nałożono na nich również grzywny od 8 tysięcy do 24 tysięcy dolarów singapurskich.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mechanizm dystrybucji i zajęcie towaru

Według portalu sieć działała od połowy 2022 roku do 16 października 2025 roku. Jej przywódcy w Singapurze otrzymywali instrukcje od osoby przebywającej w Malezji, znanej jedynie pod pseudonimem Nobody. Dystrybutorzy rejonowi otrzymywali zapakowane zamówienia, dostarczali je kupującym w przydzielonych strefach pocztowych i odbierali płatności gotówkowe.

Tay początkowo pracował jako dystrybutor rejonowy, a później został lokalnym dystrybutorem i kierownikiem magazynu przy Mandai Road. Według własnej oceny Taya przez cały okres udziału w grupie zarobił on około 435 tysięcy dolarów singapurskich.

16 października 2025 roku funkcjonariusze organów ścigania zajęli w dwóch magazynach sieci ponad 57 tysięcy e-papierosów i powiązanych z nimi komponentów. Wcześniej wyroki otrzymało także dwóch innych lokalnych przywódców grupy: Wong Yi Wei został skazany na 25 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 100 tysięcy dolarów singapurskich, a Kenneth Tan Hong Chan — na 45 miesięcy więzienia, grzywnę w wysokości 36 tysięcy dolarów singapurskich oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Czytaj nas na