W Singapurze policja zatrzymała 33-letniego mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie innego mężczyzny ostrym przedmiotem na River Valley Road. Po ucieczce z miejsca zdarzenia samochodem nie zatrzymał się na wezwanie patrolu, a podczas pościgu zderzył się z innym autem i dachował.

Atak i pościg

Według Channel NewsAsia, zgłoszenie o ataku wpłynęło do policji około godz. 20:35 w piątek, 6 listopada. Według wstępnych ustaleń organów ścigania podejrzany miał rzekomo zaatakować 34-letniego mężczyznę ostrym przedmiotem, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala, będąc przytomnym. Około godz. 00:05 w sobotę patrolujący Tessensohn Road funkcjonariusze zauważyli samochód podejrzanego i dali sygnał do zatrzymania. Kierowca nie zastosował się do wezwania i jechał dalej, poinformowała policja.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zderzenie na skrzyżowaniu

Podczas pościgu samochód podejrzanego zderzył się z innym autem i dachował na skrzyżowaniu Race Course Road i Birch Road. Do szpitala, również przytomni, trafili 36-letni kierowca drugiego samochodu oraz dwie jego pasażerki w wieku od 26 do 42 lat.

Mężczyzna został zatrzymany na miejscu wypadku. Planowano postawić mu zarzuty spowodowania obrażeń w niebezpieczny sposób oraz odmowy dostarczenia próbki wydychanego powietrza. Policja będzie również badać możliwe niebezpieczne prowadzenie pojazdu, które doprowadziło do obrażeń.

Zgodnie z prawem Singapuru spowodowanie obrażeń w niebezpieczny sposób podlega karze do siedmiu lat pozbawienia wolności, grzywnie, karze chłosty lub połączeniu tych sankcji. Odmowa dostarczenia próbki wydychanego powietrza może skutkować grzywną od 1 tys. do 5 tys. dolarów singapurskich lub karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Czytaj nas na