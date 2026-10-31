W Singapurze w dzielnicy Toa Payoh West w ciągu następnej dekady planowana jest budowa ponad 6 tys. nowych mieszkań. Większość lokali będzie publiczna, przewidziano także zabudowę prywatną. Projekt jest kolejnym etapem odnowy jednego z najstarszych osiedli mieszkań publicznych w kraju, informuje Channel NewsAsia.

Plany 31 października przedstawił minister rozwoju narodowego Chee Hong Tat podczas otwarcia wystawy planu zagospodarowania Toa Payoh West. W pobliżu stacji metra Caldecott MRT ma powstać nowe centrum z obiektami handlowymi, społecznymi i rekreacyjnymi, które uzupełni obecne centrum dzielnicy w Toa Payoh Central.

Pierwszy projekt mieszkaniowy

Pierwszym projektem w ramach planu będzie Toa Payoh Hillside, który zostanie zaoferowany w ramach sprzedaży BTO w listopadzie 2026 roku. Kompleks w pobliżu stacji Caldecott MRT będzie składał się z pięciu budynków mieszkalnych o wysokości od 31 do 43 pięter i obejmie około 1,6 tys. mieszkań.

W projekcie zaplanowano 590 dwupokojowych mieszkań Flexi, 580 czteropokojowych mieszkań, około 230 mieszkań publicznego najmu społecznego oraz 260 Community Care Apartments — mieszkań z opieką i wsparciem społecznym dla osób starszych. Będą to pierwsze takie mieszkania w Toa Payoh. Dla mieszkańców przewidziano także supermarket, sklepy, food court, place zabaw, strefy fitness, ogrody społeczne i tarasy na dachach.

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Od listopadowej sprzedaży BTO próg wieku dla kandydatów do Community Care Apartments zostanie obniżony z 65 do 55 lat. Budynek z takimi mieszkaniami będzie miał bezpośrednie połączenie z centrum aktywnego starzenia się, centrum sieci mieszkańców i pawilonem osiedlowym, a do stacji metra będzie można dojść zadaszoną trasą.

Parki i nowe trasy

W Toa Payoh West zaplanowano także park zdrowia o powierzchni 1,2 hektara, połączony z zabudową wielofunkcyjną. Mają się w nim znaleźć tematyczne place zabaw, bieżnia, stacje fitness, ścieżka obserwacji motyli, strefa sensoryczna i ogrody deszczowe.

Przez dzielnicę będzie przebiegać Central Green Valley — system parków i terenów zielonych, który połączy osiedla mieszkaniowe z kluczowymi obiektami. Zaplanowano także 15-metrowy zazieleniony korytarz publiczny między Caldecott MRT a Lorong 1 Toa Payoh. Osobno trwają prace nad zintegrowanym kompleksem Toa Payoh w pobliżu obecnego centrum dzielnicy, którego ukończenie jest oczekiwane do 2030 roku.

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