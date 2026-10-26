W Singapurze Nouvelle Chua Ruoshi przyznała się do winy w związku z kilkoma zarzutami w sprawie śmierci czteroletniej Megan Khung. Obejmują one spisek w celu znęcania się nad dzieckiem, bezprawne postępowanie ze zwłokami oraz zażywanie narkotyków, informuje Channel NewsAsia.

Według portalu Megan przez ponad rok doświadczała przemocy ze strony matki Foo Lee Ping oraz jej partnera Wonga Shi Xianga. Dziewczynka zmarła po tym, jak Wong uderzył ją w brzuch 21 lutego 2020 roku. Chua przybyła do mieszkania we wczesnych godzinach następnego dnia, zobaczyła Megan na podłodze w sypialni i powiedziała o tym Foo oraz Wongowi. Odpowiedzieli, że dziecko rzekomo jedynie próbowało zwrócić na siebie uwagę.

Nagrania przemocy w sądzie

W sądzie pokazano nagrania wideo znęcania się nad dziewczynką, z których część nagrała Chua. Sędzia ostrzegł obecnych, że materiał może być traumatyczny, i pozwolił chętnym opuścić salę.

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Jak informuje Channel NewsAsia, Megan była bita, popychana, zmuszana do noszenia brudnej pieluchy na głowie i jedzenia żywności ze śmietnika. Od stycznia 2020 roku pozbawiano ją jedzenia, a także nie pozwalano jej się ubierać z powodu śladów krwi na ubraniach po ranach. Dziewczynkę zmuszano także do spania w skrzyni na rośliny obok sypialni, gdzie docierało popołudniowe słońce.

Pozbycie się ciała

Po śmierci Megan jej ciało pozostawiono w mieszkaniu, a 8 maja 2020 roku Foo, Wong i Chua wrócili tam. Z materiałów sprawy wynika, że Wong owinął ciało dziecka i umieścił je w pudełku. Ciało spalono w metalowej beczce w warsztacie, a Wong później rozsypał prochy do morza w pobliżu East Coast Park. Szczątków Megan ani beczki nigdy nie odnaleziono.

Matka dziewczynki została w kwietniu 2025 roku skazana na 19 lat więzienia za zarzuty obejmujące znęcanie się nad dzieckiem i bezprawne postępowanie ze zwłokami. Wong otrzymał 30 lat więzienia oraz 17 uderzeń kijem. Chua może grozić do siedmiu lat więzienia za umyślne bezprawne postępowanie ze zwłokami.

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