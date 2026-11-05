W Singapurze kilka siłowni uczących samoobrony odnotowuje rosnący popyt na zajęcia dla dzieci. Rodzice chcą nie tylko poprawić kondycję fizyczną dzieci, lecz także rozwijać ich pewność siebie, dyscyplinę i odporność, podaje Channel NewsAsia.

W klubie Kravist, gdzie naucza się krav magi, liczba grup dla uczniów w wieku od sześciu do 12 lat wzrosła z około sześciu po wznowieniu treningów po zakończeniu pandemicznych ograniczeń do 11. Według założyciela i głównego instruktora Edwina Penga rodzice często zapisują dzieci przed przejściem do nowej szkoły — w tym sześciolatki przed szkołą podstawową i 12-latki przed szkołą średnią.

Wzrost liczby uczniów

W Kapap Academy liczba dzieci uczestniczących w zajęciach samoobrony w placówkach w rejonie Bugis i Centralnej Dzielnicy Biznesowej w ciągu roku wzrosła ponad dwukrotnie, do 20 uczniów. Kolejne około 20 dzieci znajduje się na liście oczekujących, dlatego akademia planuje rozszerzyć program. Dyrektorka generalna i trenerka Qin Yunquan zauważyła, że rodzice coraz częściej szukają praktycznych zajęć opartych na symulowaniu rzeczywistych sytuacji, a nie tradycyjnych sztuk walki z powtarzalnymi ćwiczeniami.

W SixSigma, kobiecym klubie muay thai trenującym na Stadionie Narodowym, liczba dzieci na zajęciach wzrosła w ciągu ostatniego roku nawet o 50%. Założycielka i trenerka Natalie Soh powiedziała, że rodzice, którzy wcześniej wybierali dla dzieci głównie obozy lub programy wakacyjne, teraz częściej zapisują je na regularne treningi w dni powszednie.

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Nacisk na unikanie konfliktów

Część rodziców zwraca się do trenerów z powodu obaw dotyczących nękania w szkołach. Edwin Peng powiedział, że po głośnych doniesieniach o przemocy szkolnej lub ich rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych Kravist zwykle otrzymuje więcej zapytań.

Jednocześnie trenerzy podkreślają, że dzieci należy uczyć nie tylko technik, ale także odpowiedzialnego ich stosowania. Zajęcia kładą nacisk na unikanie konfliktów, samokontrolę i wyjście z niebezpiecznej sytuacji, a nie na wygraną w bójce. W Kravist uczniowie uczą się również reagować na zniewagi bez przemocy, a na początku treningów odbywają się krótkie rozmowy, aby dzieci uczyły się wyrażać siebie i bronić własnego zdania.

Qin Yunquan wskazała samokontrolę, dyscyplinę i odpowiedzialność za własne działania jako kluczowe wartości. Natalie Soh również ostrzegła, że dzieci muszą rozumieć możliwe konsekwencje używania poznanych technik. SixSigma planuje w przyszłym roku uruchomić zajęcia online dla rodziców i dzieci na temat deeskalacji trudnych sytuacji i zarządzania emocjami.

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