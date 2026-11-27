W syryjskiej prowincji Suwejda czterech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa wewnętrznego odniosło obrażenia w wyniku ataku drona z materiałami wybuchowymi. Do ataku doszło w piątek na kierunku Rima-Hazem na zachodzie prowincji, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na syryjską stację telewizyjną Alikhbariah.

Drugi atak w ciągu tygodnia

Syryjski nadawca państwowy oświadczył, że atak przeprowadziły grupy, które określił jako działające poza prawem. Stacja nie podała informacji o stanie rannych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Jest to już drugi atak w rejonie Rima-Hazem w ciągu niespełna tygodnia. Według tego samego źródła czterech funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa zostało rannych w poniedziałek, gdy uzbrojone grupy zaatakowały posterunek bezpieczeństwa w wiosce Rima-Hazem.

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Ataki na pozycje sił bezpieczeństwa

Pozycje sił bezpieczeństwa na wiejskich obszarach Suwejdy były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane. 21 października źródło w strukturach bezpieczeństwa informowało o atakach na posterunki na zachodzie prowincji. 2 października Alikhbariah podała, że uzbrojone grupy ostrzelały pozycje funkcjonariuszy i domy w rejonie Al-Mazraa.

W Suwejdzie od lipca 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni, wprowadzone po starciach między plemionami beduińskimi a grupami druzyjskimi, w których zginęły i zostały ranne setki osób. Władze syryjskie wielokrotnie oskarżały grupy zbrojne powiązane z druzyjskim przywódcą duchowym Hikmatem al-Hidżrim o naruszanie rozejmu i ataki na pozycje wojskowe oraz bezpieczeństwa.

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